Gilson Oliveira, personal trainer apontado como o pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa, detalhou o caso que teve com a musa fitness. De acordo com Gilson, os dois se envolveram entre fevereiro e agosto do ano passado. Ambos estavam solteiros e Belo tinha conhecimento do envolvimento dos dois. “Nunca ficou explícito, mas todos acreditavam que existia. Tivemos um relacionamento. Acredito que durou de fevereiro até agosto. Não era nada por interesse financeiro”, disse em entrevista ao ator Raul Gazolla no YouTube.

Os dois, segundo o personal, se viam dois dias na semana, mesmo se encontrando todos os dias na academia. “Conforme o tempo foi passando, nosso contato na academia foi aumentando, por conta dos desafios, dos treinos, das coisas que a gente curte. E comecei a gostar dela, da pessoa que ela é, por ter um bom coração, sempre tratou todo mundo igual”.

Gilson afirmou ainda que os dois estavam solteiros quando se relacionaram. Ele garantiu que não tem mais contato com a famosa.

“Nunca falei nada para ninguém sobre a gente. Isso tudo foi cruel, porque eu acabei sendo responsável por uma coisa que não existia. Já tem um bom tempo que eu não falo com a Gracyanne”.

Separação

Belo e Gracyanne Barbosa anunciaram a separação após 16 anos de casamento. O divórcio teria ocorrido há cerca de oito meses, mas eles ainda compartilhavam a mesma casa. A notícia pegou todos de surpresa.

O pagodeiro, que completou 50 anos de idade na semana passada, se mudou recentemente para uma nova mansão no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.