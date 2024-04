"Eu e casca de bala", a expressão viralizou na web por causa do hit “Casca de bala”, lançada por Thullio Milionário há cerca de um mês. A trend no TikTok mostra as pessoas junto com seus amigos, que são os “cascas de bala". A música está no Top Viral Global do Spotify, mas muita gente não sabe de onde vem essa expressão nem o seu significado.

Flávio Pizada Quente, compositor da música, contou ao UOL que a expressão já existia antes da canção. "Eu vi que as páginas de vaquejada estavam usando muito essa expressão. 'Hoje eu vou para a vaquejada com meu casca de bala'. Sou muito ligado nas redes sociais e tiro dali minhas ideias de música", disse. O paraibano ainda explicou que, para ele, “Casca de bala” é ser um amigo que está junto para tudo que vier.

Mas esse não é o único significado. Anteriormente, “Casca de bala” se referia à cápsula de uma bala (a que sai da arma). O termo também já foi apelido de um traficante. Em 2008, o Pastor Wilson de Oliveira contou em seu blog que seu apelido no mundo do crime era Casca de Bala. Ele não explicou, mas talvez a alcunha tivesse relação com o significado abordado nesse parágrafo.

Agora, com a mudança de significado, “Casa de Bala” é uma maneira positiva de se referir a um amigo. Isso porque passou a se referir à bala e à embalagem, que vivem unidas – até a hora de comer o doce.