Uma das maiores franquias de cosméticos do mundo está sendo invadida por crianças. Meninos e meninos na faixa dos 10 anos estão indo às lojas da Sephora e tocando o terror nos produtos. Nem mesmo as embalagens de grifes estão sendo poupadas.

O fenômeno chamado "Sephora Tween" se tornou uma trend no TikTok desde o fim do ano passado e consiste em nada menos que os pequenos mostrarem que foram à Sephora, sujaram testadores, derrubaram líquidos e abriram embalagens de produtos novos.



Em um vídeo, uma funcionária da loja diz que contou 12 meninos e meninas dentro do estabelecimento ao mesmo tempo. No TikTok, também há diversas postagens que mostram as crianças deixadas na Sephora sem supervisão de adulto, destruindo produtos de mostruários, bagunçando a loja e tratando mal os funcionários.

Também chamadas de "Sephora kids", essas meninas são citadas em publicações de funcionários das lojas, que reclamam da postura das crianças e da falta de acompanhamento de responsáveis.

A trend começou depois que influenciadores mirins começaram a dar dicas de cuidados com a pele para crianças, incluindo produtos de marcas famosas, como Drunk Elephant, Sol de Janeiro e Rare Beauty. Esses produtos são vendidos somente na Sephora.

Ou seja, mais do que a bagunça nas lojas, a trend mostra como a pressão estética começa a atingir as pessoas (especialmente meninas) cada vez mais cedo. Em um vídeo, Giovanna Lobo, que trabalha em uma Sephora nos EUA, contou que, cada vez mais, tem atendido cada vez mais crianças. Muitas delas estão em busca de produtos que não são adequados para suas idades.

Influenciadores e cuidados para a pele

Nesta semana, a mãe da inglesa Amelia Gregory contou como a filha, de apenas 13 anos, sofreu uma grave reação a um produto de skincare que continha retinol. A substância causou uma infecção na pele, que chegou a seu olho esquerdo, o que quase deixou a garota cega. A mãe de Amelia contou que a filha comprou o produto sozinha após ver uma dica no TikTok de como deixar a pele brilhante e sem rugas.

As chamadas "Sephora kids" acompanham influenciadoras que compartilham sua rotina de cuidado com a pele e tutoriais de maquiagem. No TikTok, esse tipo de conteúdo tem ganhado cada vez mais popularidade, com meninas entre 9 e 14 anos dando as dicas para a câmera.

Uma das marcas queridinhas por essas meninas é a americana Drunk Elephant, que tem como slogan “skincare para todos”. A empresa é conhecida por utilizar ativos naturais nas formulações. Vale lembrar que, segundo as políticas da plataforma, apenas adolescentes com mais de 13 anos podem ter uma conta do TikTok. Mesmo assim, as crianças influenciadoras são cada vez mais comuns na rede.