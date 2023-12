Francesa repercute nas redes sociais ao aparecer vestida com uniforme do Rei do Pastel

Não é de hoje que a pastelaria “Rei do Pastel” é famosa em Belo Horizonte. Com seis unidades espalhadas na Região Central da capital mineira, o estabelecimento é reconhecido não só pelos pastéis, mas também por ser um point dos jovens belo-horizontinos. O que ninguém esperava é que o uniforme utilizado pelos funcionários da empresa se transformaria em look para uma influenciadora francesa.

Na última terça-feira (12/12), uma estudante francesa identificada no TikTok como Louise publicou um vídeo que chamou a atenção dos moradores de BH. Ao lado de uma amiga, a tiktoker filmou uma brincadeira despretensiosa sobre o Brasil, mas o que realmente impressionou os internautas foi a sua vestimenta: o uniforme do Rei do Pastel. A postagem rendeu diversos comentários de pessoas questionando como ela conseguiu a peça.



“Ela com a blusa do MAIOR ESTABELECIMENTO já criado pelo homem irmão clássico”, enalteceu um homem. “Gente, quero muito uma camisa do rei do pastel kkkk”, disse uma mulher. “Como você conseguiu essa camisa?”, perguntou outra.

Devido ao número de comentários se divertindo com a camisa, Louise decidiu responder onde havia comprado a roupa em outro vídeo. Nas imagens, ela aparece novamente com o uniforme e diz que a resposta é um segredo que não pode ser revelado, mas na legenda da publicação ela revelou ser apenas uma brincadeira e que pediu aos funcionários do estabelecimento se poderia comprar.

O vídeo, que já alcançou mais de 150 mil visualizações até a manhã desta quinta-feira (14/12), rendeu novos comentários. Agora que os belo-horizontinos sabem como conseguir o traje, muitos disseram que pretendem reivindicar as camisas no estabelecimento. “a pronto agora eu quero uma camisa do rei do pastel”, disse uma mulher. “Pois eu vou no rei do pastel amanhã exigir minha camisa”, brincou outra.

Aproveitando a onda de interações com os internautas, Louise e sua amiga postaram um último vídeo na noite dessa quarta-feira (14/12) contando o motivo de terem comprado as camisetas do Rei do Pastel. A francesa contou, ainda, que pagou R$ 60 pela camisa.

Em uma publicação realizada na plataforma de vídeos na semana passada, a gringa registrou sua ida ao estabelecimento para experimentar, pela primeira vez, o famoso pastel de banana. Nas imagens, é possível ver a fachada da unidade 1 da rede, localizada na Savassi, em BH, e um dos funcionários utilizando a mesma camisa que ela filmou dias depois.