Todo fim de ano, os esotéricos se dedicam a fazer suas previsões e revisitam um dos maiores nomes quando o assunto é ver o futuro: o francês Nostradamus. O astrólogo viveu no século 16 e ficou conhecido por ter acertado grandes fatos da história da humanidade, como a Revolução Francesa e a ascensão do facismo na Alemanha.

Essas e outras previsões aparecem em seu livro ‘Les propheties’, escrito em 1555. O texto é dividido em 942 versos poéticos - chamados quadras. As previsões são um tanto quanto vagas, já que ele não define uma data exata para o acontecimento e nem o nome das pessoas envolvidas.

Apesar de esotéricos acreditarem que o astrólogo previu o assassinato do presidente americano John F. Kennedy e até mesmo a pandemia de COVID-19, Nostradamus também já errou. Um exemplo é o fim do mundo, que aconteceria na virada de 1999 para 2000, segundo a previsão. E mesmo para depois do 'fim do mundo', intérpretes do astrólogo dizem que, para 2023, ele previu a Terceira Guerra Mundial e a vinda do anticristo.

Para 2024, ele previu uma grande guerra, desastres climáticos e uma mudança no comando do Vaticano; Confira:

Novo rei da Inglaterra

Um dos principais acontecimentos de 2024 seria uma mudança no trono da Inglaterra. Charles III, que assumiu o cargo ano passado, após sua mãe, Elizabeth II morrer, em setembro de 2022. Além de um reinado curto para o rei, a previsão é que será substituído pelo filho mais novo, Harry.

"Logo depois [de uma guerra desastrosa] um novo rei será ungido / Que, por um longo tempo, apaziguará a terra”, diz o texto, segundo o IFLScience. Segundo análise do britânico Mario Reading, especialista em Nostradamus, Charles abdicará ao trono por “ataques persistentes a si mesmo e a sua segunda esposa”, a Rainha Camila. E Harry o substituiria em vez de William. porque ele - o herdeiro “sobressalente” - “não tem a marca de um rei”, informou ao Daily Mail.

Guerra na China

Nostradamus também previu um “combate e uma batalha naval”, em que um “adversário vermelho ficará pálido de medo, deixando o grande oceano em pavor”. A interpretação é que o vermelho seria a China, em referência à cor de sua bandeira. A batalha naval seria entre o país mais populoso do mundo e Taiwan, que já tem histórico de conflito com os chineses. Além disso, Pequim tem a maior marinha do mundo.

Desastre climático

O momento de mudanças climáticos deve ser intensificado em 2024, segundo a previsão de Nostradamus. “A terra seca ficará mais seca e haverá grandes inundações, quando for vista”, diz um trecho do livro.

Ele também escreveu sobre clima extremo e fome mundial. “Fome muito grande através de onda pestilenta”, disse em uma quadra.

Novo Papa

O comando do Vaticano também deve mudar, segundo as previsões do astrólogo. “Por causa da morte de pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito. Dele será dito que enfraquece a sua sé, mas por muito tempo permanecerá sentado e em atividade mordaz”, diz outro trecho.

Francisco completa 87 anos no próximo dia 17, sendo o sétimo papa mais velho da história. Recentemente, o religioso enfrenta alguns problemas. “Não estou bem de saúde”, declarou durante uma audiência no início de novembro. Ele também não participou da COP 28 por conta de problemas respiratórios causados por uma gripe.