O mapa astral é um estudo da cartografia do céu na hora do nascimento de um indivíduo

Já pensou como seria se tivesse um conhecimento profundo sobre a sua personalidade? Se soubesse o porquê sente as coisas que sente ou porque age de determinada forma? Essas perguntas podem ser respondidas por meio da leitura do mapa astral - que é um estudo da cartografia do céu na hora do nascimento de um indivíduo. Isso significa que, no momento da primeira respiração do recém-nascido, o céu é registrado, como numa fotografia - essa imagem representa o seu universo, íntimo e pessoal.