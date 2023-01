Para os astros, 2023 começa a partir do dia 18. O que esperar?

Astróloga ensina que é somente a partir de 18 de janeiro que se começa, de fato, a olhar para a frente em direção ao que está por vir (foto: Pixabay) Acredite ou não, certo é que as previsões, no mínimo, despertam curiosidade e boas conversas a cada início de ano. O desejo de saber o que o futuro reserva, saber o que pode vir e ter o poder de escolher os melhores caminhos para trilhar antes que eles se apresentem no novo ano são buscas das pessoas que acreditam no poder da providência, de ter certo controle sobre os próximos 365 dias. Priscila Lima de Charnonnières, astróloga, life coach e fundadora do Soulloop, plataforma holística de bem-estar, explica que o ano de 2023 se inicia com Mercúrio e Marte em movimento retrógrado, favorecendo as retrospectivas, questionamentos e revisões dos desafios de 2022.

No mês de março, Priscila conta que Saturno entra em Peixes e facilita conquistas capazes de trazer grandes mudanças à vida. “Uma dose de realismo trará forma concreta aos ideais, esperanças e sonhos criados pela imaginação. Também perceberemos uma abordagem mais sistemática à nossa intuição, e fundamentaremos o nosso poder de conexão com a consciência superior. O investimento de tempo em ampliação da consciência vai favorecer o serviço ao coletivo.”

Integridade emocional

Para a astróloga, 2023 será um ano de valorização do bem-estar e da integridade emocional. “Além disso, teremos a oportunidade de gerar energia de objetividade e realismo sobre o impulso emocional, colocando-o em uso para nossos objetivos. Do fim de março ao início de maio, Plutão estará em Aquário, perceberemos avanços e transformações no mundo da tecnologia e teremos um vislumbre dos próximos 20 anos de mudança social, que se iniciará em 2024 e permanecerá até 2043. Durante esse período, teremos um vislumbre do rumo que essa mudança irá tomar no futuro. Fiquemos atentos e façamos nossa parte para dar o tom do que devemos mudar para deixar um mundo melhor para as próximas gerações”.

"Procure meditar mais nesse início do ano para se distanciar de conflitos" Priscila Lima de Charnonnières, astróloga e life coach



Nesse meio-tempo, Priscila Lima de Charnonnières destaca que ocorrerão dois eclipses: um eclipse solar em Áries, em 20 de abril, e um eclipse lunar em escorpião, em 5 de maio: “Essa energia reforçará as transformações e novas iniciativas envolvendo paixões profundas que podem ter estado escondidas por muito tempo. Será um momento para ações rápidas e oportunidades de abordar a vulnerabilidade e a cura, por meio de investigação profunda para entender falhas e erros – nossos e dos outros – com compaixão e esforço de dádiva, por meio de relacionamentos de respeito e, verbalmente, expressivos. Haverá a necessidade de união e de conexão. Por meio dela haverá abertura para uma consciência maior e expressão das necessidades de maneiras completamente novas com mais espontaneidade nos relacionamentos”.

Evitar antagonismos Em maio, quando Júpiter entrar em Touro, a astróloga assegura que as pessoas sentirão confiança nessas mudanças e estarão dispostas a explorar o desconhecido. “Será um período de oportunidades, serenidade e otimismo que tende a refletir positivamente na economia. Entretanto, será um período mais seguro para investimentos conservadores do que os de alto risco. Estaremos mais dispostos a ampliar a perspectiva sobre a vida, ainda assim com uma necessidade de estar aterrados em nossas percepções da realidade. Sentiremos um reforço de fé no fim de maio, com desejo de explorar territórios desconhecidos. A energia de Júpiter e seus aspectos trará bastante ambição, porém com necessidade de adaptabilidade quando as regras coletivas parecerem restritas às realizações individuais.” Priscila Lima de Charnonnières diz que a energia de Júpiter trará uma suavização na afirmação coletiva e individual, um período de recolhimento e reserva para se reunir interiormente, para retornar às fundações, reconstruindo a morada e o sistema de defesa, evitando antagonismos, debates e confrontos.

Já na segunda quinzena de agosto, a astróloga destaca questões relacionadas ao desperdício e à má administração, que podem vir à tona. “Nesse período, quanto mais sistemático formos melhor, para evitar frustrações. Em outubro, outra onda de eclipses chega com o eclipse solar em Libra (no dia 14) e o eclipse lunar em Touro (no dia 28). Esse será um período em que obstáculos que pareciam enormes, de repente e de maneira fácil ficam mais simples, ou, inversamente, uma crise iminente é rapidamente manifestada. Relacionar-se e comunicar-se serão fatores centrais em eventos que se desenrolam rapidamente, com elementos ocultos vindo à tona e questões de compromisso e responsabilidade colocando os relacionamentos à prova. Se destacará a necessidade de mudanças inevitáveis nos valores e recursos pessoais, com oportunidades que mostram novos caminhos em território inexplorado, levando a que nos atiremos com confiança no desconhecido. Sentiremos a necessidade de fortalecer a independência e a autonomia que vêm de uma profunda pesquisa interior e transformação pessoal.”

Para receber tudo que 2023 promete, Priscila avisa que “a astrologia pode ajudar como ferramenta para o autoconhecimento em primeiro lugar. A partir do estudo do mapa natal – que é um espelho da alma e diminui a barreira entre o consciente e o inconsciente –, o alinhamento entre alma e personalidade é mais fácil. Quando isso ocorre, temos a ausência de conflitos e, consequentemente, tomamos decisões mais coerentes, com resultados mais positivos na vida, trazendo qualidade de vida e bem-estar. A gente se beneficia também quando entendemos que a cada momento há um trânsito astrológico diferente acontecendo no céu e, de acordo com o mapa de nascimento, ele gera características que fluem com mais ou menos facilidade para nós. Assim, conseguimos entender algumas questões emocionais e tomamos decisões em momentos mais favoráveis. Aprendemos a esperar pacientemente o momento em que a maré não está boa para conseguir surfar na onda de forma correta em vez de nadar contra a correnteza. Isso traz um bem-estar enorme, porque a vida entra em estado de flow”.

Já do outro lado do mundo...

O Ano-Novo chinês começa em 22 de janeiro. E para os chineses, 2023 será regido pelo Coelho, animal associado à sorte. O Coelho também simboliza paciência. Os especialistas dizem que o animal trará o que faltou em 2022: paz e sucesso. E o que o ano promete ser de felicidade para a maioria. Um ano de Coelho significa tempos de diplomacia e graça, em oposição ao tenso e cansativo ano do Tigre (2022).