Receita emocional: como driblar uma crise e organizar seu 2023 mês a mês

Numa crise emocional, o primeiro passo é compreender de forma racional as circunstâncias em que a crise se passa



É possível transformar tempos de crise emocional em uma receita de vida para usar em outros momentos? A psicóloga e psicopedagoga, especialista em comportamento organizacional, Marcela Bezerra Dias, explica que sim e, mais do que isso, elaborou um guia para ensinar a lidar com ocasiões de extrema carga de estresse.





A psicóloga e psicopedagoga, Marcela Bezerra Dias, elaborou um guia para ensinar a lidar com ocasiões de extrema carga de estresse (foto: Arquivo Pessoal) Confira seis passos indispensáveis para lidar com as crises – ou evitá-las. Comece agora mesmo:

Analise suas emoções:

É preciso compreender de forma racional as circunstâncias em que a crise se passa. Este é o primeiro passo. Dica: para isto, a psicóloga sugere que reflita sobre a crise para distinguir emoções da razão; se precisar anote ou procure alguém de confiança para compartilhar o que sente. Foque no autoconhecimento:

Parece clichê, mas quem passa por uma crise deve reconhecer os próprios sentimentos e buscar práticas que aliviem a dor. Dica: tente lembrar de outras situações vividas que conseguiu superar; preencha a mente com qualidades e afirmações positivas sobre si mesmo; pense bem antes de tomar uma decisão e busque ajuda profissional.



Faça amizade com o tempo:

A máxima de que o tempo cura tudo é um sinônimo de amadurecimento. Faça uma análise da crise sofrida, pondere se outras pessoas da mesma idade ou momento de vida geralmente passam por isso. Dicas: ouça ou leia histórias de amadurecimento psicológico e superação, para se fortalecer no outro; tente não se cobrar tanto e converse com pessoas mais experientes; aprenda a ouvir queixas e críticas de forma construtiva, menos com a emoção e mais com a razão. Reveja sua relação com o próximo:

Se alguém em específico foi a causa da sua crise emocional, esta dica é indispensável. Dica: procure refletir se ainda existe algum sentimento de rancor pela pessoa que te feriu, o quanto ainda te machuca e que lições podem ser tiradas dessa experiência – escreva se achar melhor. Viva mais leve (promova a paz):

Hábitos simples podem fazer a diferença. Dicas: desconecte-se das redes sociais por algumas horas ou dias, tente não pensar nos problemas e afazeres por alguns instantes; respire e inspire devagar por cinco vezes; escolha uma lembrança, imagem ou objeto que te traga paz e foque nela antes de se reconectar. Monte a sua receita emocional:

Pratique todas as dicas acima e seja criativo, adapte à sua realidade e veja o que funciona melhor para você; assim poderá montar própria receita para seguir quando surgir outra instabilidade.

A proposta de Marcela Bezerra Dias com a receita emocional não é substituir a necessidade de tratamento psicológico, pelo contrário. A quem passa por momentos dolorosos, ela orienta unir as abordagens: buscar um psicólogo ou psiquiatra e, juntamente com o acompanhamento profissional, colocar em prática o passo a passo, na intenção de acelerar o processo de alívio psíquico ou de cura.