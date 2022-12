Depressão de fim de ano: como lidar com esse sentimento?

Estamos há poucas semanas do Natal e réveillon. Nesta época a felicidade parece estar no ar. Ela aparece nas luzes dos shoppings coloridas, nas praças enfeitadas e nas propagandas de TV, que vendem, a todo instante, a ideia de que deve-se ficar feliz neste período, no melhor estilo ‘gratiluz’ e good vibes. Há ainda a pressão da família, dos colegas e dos amigos, o que acaba acarretando, em um desgaste paradoxal: pessoas ficam infelizes porque se sentem na obrigação de estarem “bem”, “para cima”. Prova disso é que o Centro de Valorização da Vida (CVV) divulgou que, no mês de dezembro, principalmente durante o período de datas comemorativas, as ligações de pessoas pedindo ajuda costumam aumentar 15%.

A psicóloga, que faz parte da equipe interdisciplinar da Cetus Oncologia, acrescenta ainda que o mundo de aparências das redes sociais também pode despertar um sentimento de exclusão em várias pessoas que não se sentem envolvidas pelo midiático ‘espírito natalino’. “Elas (as redes sociais) vendem muitos clichês. O comércio, de modo geral, se apropria disso e cria a necessidade do consumo exagerado. Com isso, a sensação que se tem é de que a felicidade só está naquilo que aparece e é visível aos olhos dos outros: no closet cheio de roupas novas, nos posts mostrando as fotos do réveillon na praia. Logo, quem se sente a margem desse sistema opressor, infelizmente, fica mais vulnerável”, ressalta Adriane Pedrosa.Leia também: Fim de ano: como lidar com estresse e ansiedade com a chegada de 2023. Há ainda, segundo a psicóloga, os casos em que as pessoas acabam comprando em excesso, nestas datas, apenas para camuflar as tristezas, decepções e inseguranças diante da vida.