Brasil deve registrar 185,6 mil casos de câncer de pele até o fim do ano

Com a chegada do mês de dezembro vem junto o sol intenso e os alertas sobre os cuidados com a pele: se expor ao sol por longos períodos pode causar câncer (foto: S. Hermann / F. Richter /Pixabay ) Com a chegada do mês de dezembro vem junto o sol intenso e os alertas sobre os cuidados com a pele, já que se expor ao sol por longos períodos pode causar câncer. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país e deve registrar 185,6 mil novos casos de câncer de pele até o fim deste ano.





Como identificar o Câncer de pele?

Somente um exame clínico feito por um dermatologista ou uma biópsia podem diagnosticar o câncer da pele, mas é importante estar sempre atento aos seguintes sintomas:





Assimetria: se uma metade da lesão for diferente da outra;

se uma metade da lesão for diferente da outra; Bordas irregulares: quando o contorno da pinta ou mancha não for regular;

quando o contorno da pinta ou mancha não for regular; Cor: sinais, pintas ou manchas com cores diferentes;

sinais, pintas ou manchas com cores diferentes; Diâmetro: pintas ou manchas com um diâmetro maior que 6 mm;

pintas ou manchas com um diâmetro maior que 6 mm; Evolução: qualquer tipo de mudança no tamanho ou cor.





(foto: Reprodução) Para auxiliar na identificação dos sinais perigosos siga a Regra do ABCDE. Mas, em caso de sinais suspeitos, procure sempre um dermatologista. Nenhum exame caseiro substitui a consulta e avaliação médica.

Dicas para evitar o câncer de pele

1 - Exposição solar

Ao sair ao ar livre, procure ficar na sombra, principalmente no horário entre 10h e 16h, quando a radiação UVB é mais intensa. Use sempre protetor solar com fator de proteção solar (FPS) 30 ou maior.





2 - Uso correto do protetor solar:

O produto deve ser aplicado ainda em casa, e reaplicado ao longo do dia a cada 2h. Aplique o equivalente a uma colher de chá rasa para o rosto e três colheres de sopa para o corpo. O filtro solar deve ser usado todos os dias, mesmo quando o tempo estiver frio ou nublado, pois a radiação UV atravessa as nuvens.





3 - Roupas

Hoje, é possível complementar as estratégias de foto proteção com outros mecanismos como, por exemplo, roupas, chapéus e óculos apropriados.





4 - Melhor fator de proteção

Um filtro solar com FPS 30 é capaz de evitar queimaduras e proteger o usuário dos raios emitidos pelo sol que penetram profundamente na pele e que causam um dano progressivo às células.





5 - Como escolher

Segundo o consenso de fotoproteção da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) é aconselhável que os filtros solares tenham no mínimo FPS de 30. “Porém, se você tiver pele clara, dê preferência aos filtros com FPS de no mínimo 60, que certamente a sua pele estará mais protegida”, recomenda a dermatologista Simone Neri.