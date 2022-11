Dr. Bactéria dá dicas de higiene para as ceias das festas de fim de ano

Dr. Bactéria avisa que pratos como peru, pernil, leitão, farofa e maionese só podem ficar fora da geladeira até duas horas para evitar a proliferação de bactérias (foto: pictureday/Pixabay ) Há mais de 40 anos, o biomédico Roberto Martins Figueiredo, mais conhecido como Dr. Bactéria, dá dicas de higiene para a população brasileira. Quem já não aprendeu que não se pode colocar o ovo na porta da geladeira? Essa e outras dicas que sempre estão presentes nas inúmeras lives ou aparições especialista em saúde pública.

Peru, pernil, leitão, farofa e maionese são exemplos de pratos que não costumam faltar nestas comemorações. Mas eles só podem ficar fora da geladeira até duas horas. Assim se evita a proliferação de bactérias.









Ao chegar em casa com o assado, prossegue o especialista, o correto é colocá-lo na geladeira, a uma temperatura entre 4º e 5º C.









Quanto às sobras, Dr. Bactéria avisa que, se for utilizá-las no dia seguinte, reaqueça-as a mais de 75º C e sirva em seguida. "Se as sobras forem consumidas depois de quatro ou cinco dias, é necessário congelá-las. Coloque-as em sacos plásticos próprios para freezer, tomando o cuidado de eliminar o ar de dentro e etiquetar com o nome do produto, a data de congelamento e a data de validade. Mas lembre-se. O que sobrar desta vez deve ira para o lixo”, alerta. Antes de servir o alimento, reaqueça-o a mais de 75º C. “É necessário calcular um intervalo de no máximo meia hora entre a entrada triunfal do prato na sala de jantar e o início da refeição".Já no final da refeição, quando todo mundo acabou de se servir, "não se deve deixar os alimentos sobre a mesa. Eles devem ser colocados na geladeira, descobertos. Duas horas depois, já podem ser tampados".Leia também: Poluição ambiental pode afetar o alimento a que todos têm acesso. Quanto às sobras, Dr. Bactéria avisa que, se for utilizá-las no dia seguinte, reaqueça-as a mais de 75º C e sirva em seguida. "Se as sobras forem consumidas depois de quatro ou cinco dias, é necessário congelá-las. Coloque-as em sacos plásticos próprios para freezer, tomando o cuidado de eliminar o ar de dentro e etiquetar com o nome do produto, a data de congelamento e a data de validade. Mas lembre-se. O que sobrar desta vez deve ira para o lixo”, alerta.

Festas versus COVID-19

O biomédico reforça que a importância de não participar das festas de fim ano se tiver com sintomas de COVID-19 e sem vacinação. Ele lembra que a verdade é que a doença nunca acabou , apenas agora tem a vacina e todos convivem com ela. "Escutamos muitos mitos e fake News. Não sabíamos como lidar com essa doença, o isolamento e todo novo normal do cotidiano, entre a higiene da casa, contato com as pessoas, escola e trabalho. Mas, infelizmente até hoje muitas pessoas me perguntam se o COVID acabou, acredita? Na verdade, ele nunca foi embora. Outra pergunta frequente que eu escuto é se não é mais necessário lavar as mãos”, conta Dr. Bactéria.

Com o aumento dos casos do COVID, muitas regras permanecem. Por isso, o biomédico alerta:

- Mãos: lavar sempre muito bem as mãos, esfregando os dedos, por cerca de 30 a 40 segundos.

- Álcool gel: use, recomendo passar pelo menos de 15 a 20 segundos, o tempo de cantarmos duas vezes o 'parabéns pra você'.





- Espirrar corretamente: cubra a boca e o nariz ao espirrar e tossir, chamamos de posição Drácula (como o vampiro fazia com sua capa) Uma atitude certa em respeito ao outro ser humano.



- Máscaras: evite locais de aglomeração, caso seja inevitável, como por exemplo no transporte coletivo, opte pelo uso da máscara. Use também se estiver doente, ao cuidar de pessoas doentes ou em trabalhos que tenham contato com grande número de pessoas.





- Vacina: duas coisas pra fazer. A primeira é aumentar os números de testes. Faça aquele famoso PCR. Mas se você entrou em contato com o vírus, ficou doente nos últimos 90 dias, ele pode dar um falso resultado positivo. Agora, se esteve longe de algum local de risco e teve contato com pessoas e começou a ter sintomas, então, o indicado é fazer imediatamente o teste de farmácia. Se por acaso der negativo, espere 48 horas e repita o teste, dando negativo novamente a possibilidade de não estar com o COVID é muito grande. Mas, se por acaso entrou em contato com pessoas, que comprovadamente estavam doentes. A não ser que não tenha nenhum tipo de sintoma, aguarde por 5 dias e faça o teste de farmácia, dando negativo você está totalmente livre.

Dr. Bactéria lembra que se trata de uma doença respiratória, que pode ser transmitida principalmente pelo ar, não pelo contato. "Principalmente quando estiverem a menos de um metro e meio em relação a uma pessoa ou outra. Uso de máscara em locais públicos: ônibus, metrô, qualquer local que você vai ter ajuntamento de pessoas, salas fechadas, principalmente estúdios, shows. Essa atitude vai diminuir muito o tipo de contato".





E, claro, o biomédico reforça: "a vacinação é fundamental. Dê uma olhadinha na sua carteira de vacinação. Veja se está em dia com os prazos. Preserve a sua vida e a dos familiares, independentemente da idade".