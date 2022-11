Fátima Bernardes se diz curada da Covid, mostra teste e é rebatida por internautas

(foto: Uol/Divulgação)

Afastada das gravações do "The Voice" por ter testado positivo para a Covid, há dois dias, Fátima Bernardes fez outro exame nesta quinta-feira (17) e fez questão de mostrar o novo resultado no Twitter: negativo. Aliviada, ela comemorou o fato de estar curada da doença assim como o namorado, Túlio Gadelha. "Passamos com tranquilidade. Graças a Deus e à vacina", escreveu. Mas, o que a apresentadora não esperava era ser rebatida pelos internautas.

"Fátima, o seu teste está positivo. Entre agora em isolamento social", avisou um seguidor. Outra seguidora ainda deu detalhes técnicos sobre a leitura correta do aparelho com a testagem. "Esse risquinho mesmo fraco no teste da esquerda significa que deu positivo e a pessoa está com Covid. Se atentem a isso quando forem testar!", alertou a fã e a terceira completou: "Faz outro para confirmar porque esse, minha amiga, deu positivo".

Fátima Bernardes publicou uma imagem em que aparecem duas mãos e cada uma segura um teste para detectar a Covid. Na postagem, o aparelho segurado por uma pessoa com as unhas pintadas mostra um risco bem fraco na tela. Esse traço mesmo quase invisível aponta que a pessoa está infectada com o coronavírus. O outro aparelho não existe nenhum sinal no visor.

No dia da estreia do " The Voice", a apresentadora contou aos seus seguidores que havia testado positivo para a doença: "Dessa nova variante, não escapei: pela primeira vez testei positivo para a Covid. Estou em Recife com meu amor Túlio Gadelha enfrentando o isolamento", anunciou Fátima, mas ela logo tranquilizou os telespectadores e explicou que os programas foram gravados há algumas semanas.