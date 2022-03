Seis modelos de autoteste já foram aprovados pela Anvisa. (foto: Fred Tanneau/AFP)

Os autotestes começaram a chegar nas farmácias de Belo Horizonte. Em 17 de fevereiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o primeiro teste, o Novel Coronavirus Autoteste Antígeno, da empresa CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos. Agora, outros cinco foram aprovados e estão disponíveis em farmácias de o Brasil.

O produto pode ser comprado nas lojas físicas e de forma on-line, de acordo com a drogaria. Com ele, é possível fazer a testagem em casa. O Estado de Minas, com bases nas informações de duas redes de drogarias, a Araújo e Raia, explica como funcionam os testes e tira as principais dúvidas.

Confira:

O autoteste é parecido com o teste rápido de antígeno já feito nos laboratótios e farmácias, mas pode ser feito por qualquer pessoa, em casa. O kit vem com um dispositivo de teste, tampão de extração, filtro e o swab — uma espécie de cotonete usado para a coleta nasal.- Autoteste COVID-19 Ag, da Biosul Produtos Diagnósticos ( tipo swab nasal )- SGTi-flex COVID-19 Ag – SELF TEST, da Kovalent do Brasil ( tipo swab nasal )- SGTi-flex COVID-19 Ag – Autoteste, da Kovalent do Brasil ( tipo swab nasal )- Novel Coronavírus (Covid-19) Autoteste Antígeno, da CPMH (Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos) ( tipo swab nasal )- Autoteste COVID Ag Detect, da Eco Diagnóstica ( tipo swab nasal )- Autoteste COVID Ag Oral Detect, da Eco Diagnóstica (saliva)Deve ser utilizado entre o primeiro e o sétimo dia do início dos sintomas (como febre, tosse, dor de garganta, coriza, dores de cabeça e no corpo). Casoa pessoa não tenha sintomas, ou em caso de contato com alguém infectado, a recomendação é de aguardar pelo menos cinco dias para a realização do autoteste.Aqueles que adquirem o kit da autotestagem devem realizar a coleta da secreção do nariz com um swab (parecido com um cotonete). Na sequência, é necessário colocar a haste em um recipiente, misturando para que a amostra seja transferida para o líquido diluente. Em seguida, deve-se colocar a tampa gotejadora e depositar 4 gotas na placa. Em cerca de 15 minutos, será apresentado o resultado, detectando a presença ou a ausência do coronavírus na amostra.O resultado do autoteste serve como uma orientação para o paciente, mas não é considerado um diagnóstico. Caso o resultado seja positivo, o paciente deve imediatamente evitar o contato com outras pessoas, para minimizar a transmissão da COVID-19. E, quando possível, deve procurar atendimento especializado de profissionais de saúde, para confirmar o diagnóstico.O autoteste pode ser adquirido por qualquer pessoa que esteja com sintomas da COVID -19, pode ser usado para iniciar o isolamento caso o resultado seja positivo.Não necessita de receita médica.A Anvisa recomenda que eles sejam vendidos a preços menores que os convencionais. Os kits de testagem são vendidos por volta de R$ 69,90.Ele possui a mesma confiança que os testes rápidos realizados até hoje.Não. Ele não garante emissão de laudo por profissional de saúde e não poderá ser usado para a obtenção de atestados médicos ou entrada em eventos que exijam a apresentação de teste.Sim. Porque ele pode não ser capaz de detectar o vírus mesmo que ele esteja lá, principalmente se o paciente for assintomático. Logo, se você teve contato com alguém contaminado com a COVID - 19, e mesmo assintomático deseja realizar o teste, opte pelo RT - PCR.*Estagiária sob supervisão