Estudo indica que COVID-19 pode infectar pênis, próstata e testículo

(foto: Reprodução)



Um estudo realizado em animais, conduzido por pesquisadores nos Estados Unidos, revelou que o coronavírus, SARS-CoV-2, é capaz de infectar diferentes tecidos do órgão genital masculino. A pesquisa feita em macacos contaminados mostrou que o vírus atingiu a próstata, os testículos e o pênis, e acredita-se que o mesmo aconteça com seres humanos

A covid-19, uma infecção viral do trato respiratório, mostrou-se capaz de provocar danos a diferentes órgãos para além dos pulmões, incluindo o coração, os rins e o cérebro. O estudo indica que sintomas como disfunção erétil, relatados por alguns pacientes de covid, podem ser causados diretamente pelo vírus.

Os cientistas utilizaram uma técnica de tomografia computadorizada de corpo inteiro dos animais. Eles esperavam detectar o vírus em locais como os pulmões e o nariz, devido às características de transmissão da doença.

“Vimos um completo espalhamento pelo trato genital masculino. Ficamos surpresos com esse resultado”, disse Thomas Hope, principal autor do estudo e professor de biologia celular e do desenvolvimento da Feinberg School of Medicine da Northwestern, em Chicago, ao New York Times.





Os estudos clínicos sugerem que 10% a 20% dos homens infectados por SARS-CoV-2 apresentam sintomas relacionados à disfunção do trato genital.