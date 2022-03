COVID: Janssen ou Pfizer, qual a mais eficaz? Estudo comparou imunizantes

O estudo comparou o imunizante da Janssen com o da Pfizer. Os dois são aplicados no Brasil (foto: Javier TORRES / AFP)

Pela primeira vez cientistas fizeram uma análise comparativa da vacina da Janssen contra a COVID-19. O estudo, publicado na Jama Network, nesta quarta-feira (2/3), comparou o imunizante da Janssen com o da Pfizer. Os dois são aplicados no Brasil.





A pesquisa apontou que vacinados com o imunizante da Pfizer têm cinco vezes menos chances de serem hospitalizados do que os imunizados com a Janssen. De acordo com o estudo, a vacina da Janssen teve um eficácia de 86,4% contra casos graves de COVID-19. A eficácia contra hospitalização foi de aproximadamente 68%. Já a vacina da Pfizer apresenta uma eficácia aproximada de 90%.





O estudo incluiu 689.275 participantes vacinados com o imunizante da Janssen e 689.275 imunizados com a Pfizer. A média de idade foi de 65 anos. Os participantes foram acompanhados por, em média, 54 dias a partir do 28° dia após a vacinação.





Dessas, 129 pessoas vacinadas com o imunizante da Janssen foram hospitalizadas e 23 entre os imunizados com a Pfizer. Ou seja, o risco de hospitalização foi de 5,2 vezes maior entre imunizados com a Janssen em comparação com a Pfizer.