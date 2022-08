Descoberto composto que pode combater bactérias resistentes

De acordo com os cientistas, as bactérias gram-negativas são desfiadoras porque têm sistemas de defesa fortes, constituídos por paredes celulares que garantem resistência contra antibióticos . Elas também têm a capacidade de sofrer mutações para eviatr vários medicamentos. "Além disso, os tratamentos que funcionam não são muito específicos, erradicando muitos tipos de bactérias, inclusive as benéficas", diz o estudo.

A pesquisa,intitulada An Iterative Approach Guides Discovery of the FabI Inhibitor Fabimycin, a Late-Stage Antibiotic Candidate with In Vivo Efficacy against Drug-Resistant Gram-Negative Infections (Uma abordagem iterativa orienta a descoberta do inibidor de Fabimicina, um candidato a antibiótico em estágio avançado com eficácia in vivo contra infecções por Gram-negativos resistentes a medicamento, em tradução livre), foi publicada pela American Chemical Society e pode ser acessada na íntegra neste link.