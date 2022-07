Males do inverno: médica alerta para importância da vacina para pneumonia

(foto: Nataliya Vaitkevich/Pexels)

A chegada do inverno , com o consequente aumento de doenças respiratórias , preocupa também pelo risco aumentado de complicações como penumonias bacterianas, hospitalizações e mortes. Por isso, a importância da recomendação de vacinação contra a pneumonia "A doença pneumocócica pode ser causada por vírus, bactérias e fungos, mas as pneumonias mais preocupantes são aquelas causadas pelas bactérias da família. Já foram identificados cerca de 90 tipos dessas bactérias, que podem causar infecções de vias aéreas superiores e de vias aéreas inferiores", descreve a coordenadora da VACSIM, clínica parceira do Hospital Vila da Serra, Paula Távora.

Segundo a médica, as pneumonias oriundas das bactérias da famíliatêm como agravante a possibilidade de evoluir para meningites , septicemia e morte. "As bactérias pneumocócicas são as que mais circulam no período do outono e inverno. Vale ressaltar a disponibilidade de vacinas contra pneumonia pneumocócica altamente eficazes e muito importantes para indivíduos acima de 50 anos, portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, asma, cardiopatias, pneumopatias, e público mais suscetível a ter complicações mais severas", orienta.Paula Távora explica que a vacina Pneumo 13 - Prevenar 13, do laboratório Pfizer, protege contra 13 tipos de pneumococos, é segura e tem eficácia de longa duração. Já o imunizante Pneumo 23 oferece proteção contra 23 pneumococos, mas requer dose de reforço a cada cinco anos."Ambas vacinas são muito bem toleradas, com poucos eventos adversos e, para casos especiais, podem ser oferecidas pelos centros de referência imunobiológicos especiais, presentes em todas as capitais do Brasil ", informa.