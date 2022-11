Já é hora de se planejar para enfrentar os exageros do fim de ano

É recomendável uma dieta para fazer uma "poupança" para ser gasta nas refeições exageradas de Natal e Réveillon (foto: Jed Owen/Unsplash)

Mesas exageradamente fartas são uma marca registrada do fim de ano do brasileiro tanto quanto a troca de presentes, as queimas de fogos, show do Roberto Carlos e a corrida de São Silvestre. E tão tradicionais quanto tudo isso são as ressacas – física e moral – de quem passou dos limites.