Descubra como começar 2023 livre das dores de cabeça

A terceira dica a médica é ficar de olho na alimentação e na ingestão de água. Quem sofre de enxaqueca não deve ficar várias horas em jejum, pois isso diminui as taxas de açúcar no sangue, o que pode ser um gatilho para a dor. A dica é manter o hábito de comer de três em três horas e sempre optar por alimentos saudáveis, evitando comidas processadas e ricas em gordura, que são outros gatilhos de crises de enxaquecas.

“Na maioria das vezes, o paciente nem imagina que a razão da sua dor de cabeça pode ser por falta de água no organismo, porém isso é mais comum do que se pensa. O dia passa e a pessoa simplesmente esquece que precisa beber água e, quando percebe, está com dor. Por isso, beber muita água é essencial para quem deseja evitar as cefaleias”, explica Natália Longo.