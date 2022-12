Ultraprocessado: 'consumo impacta função cognitiva', diz estudo da USP

Os resultados complementam uma pesquisa publicada em agosto, da mesma pesquisadora e incluem dados de 10.775 indivíduos com idade média de 51,6 anos e pelo menos um diploma universitário, que foram acompanhados por um tempo médio de oito anos.

Para a diretora da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), Marcella Garcez, o estudo se soma a outros da literatura com resultados semelhantes. Segundo a especialista, as associações entre ultraprocessados com distúrbios neurocognitivos e da mente podem ser explicadas, entre outras coisas, por alterações metabólicas causadas pelos produtos com baixa qualidade nutricional. Os mecanismos potenciais que sustentam esses efeitos incluem glicação, estresse oxidativo elevado e inflamação, as principais vias que levam à neurodegeneração e aos transtornos mentais. "Portanto, o consumo frequente desses alimentos deve ser evitado em todas as faixas etárias, pois estamos falando dos impactos da dieta na prevenção do declínio cognitivo precoce, e não no tratamento de patologias instaladas", assinala Marcella Garcez.