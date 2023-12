A cantora Luisa Sonza voltou a falar sobre o ex-namorado Chico Moedas. O casal, que teve um breve relacionamento em 2023, se separou em setembro após uma traição, de acordo com a gaúcha. Depois disso, ela não quis ter nenhum contato com o ex-namorado.

Em uma publicação no Instagram sobre a série documental da Netflix ‘Se eu fosse Luísa Sonza’, um comentário elogiava que a cantora deixou a participação de Chico. “Amei que você colocou a parte do Chico na série. Isso mostra muita maturidade da sua parte. Mesmo que a relação tenha acabado, todos aprendemos juntos. Tenho certeza que seu amor verdadeiro vai bater na sua porta, parabéns pela série”, escreveu uma fã.

Mas logo Luisa esclareceu que não se tratava de maturidade. “Só botei porque era obrigada. Eu não posso ver esse cão nem pintado de ouro", respondeu.

A série foi lançada nessa quarta-feira (13/12) e trouxe diversas revelações sobre a intimidade da cantora, como quando foi acusada de racismo pela advogada Isabel Macedo de Jesus.

Casamento com Whindersson

Quem também participou do documentário foi o ex-marido da cantora, o influenciador Whindersson Nunes. Na série, ele contou que o fim do casamento com Luisa se deu por conta do seu envolvimento com drogas.

"Eu usava droga porque queria, aquela ilusão de ser mais divertido. 'O que está acontecendo? Não vou lembrar amanhã'", disse. Segundo alguns amigos do ex-casal, a união ficou abalada quando Whindersson voltou de uma viagem. "Ele preferia ficar com os amigos, as drogas, do que ficar com ela", revelou uma assistente de Luisa Sonza.

O youtuber contou que, por conta da droga, se afastou da esposa. "A gente já não conversava, não tinha mais aquela vontade. Aquela parada 'dois primos que se reuniam no Natal'. A gente dormia junto, tinha tudo o que todo casal fazia, menos o amor do casal", confessou.