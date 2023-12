O hit “Escrito nas Estrelas”, de 1985, da cantora Tetê Espíndola, voltou a liderar os rankings musicais. No Spotify Brasil, a canção ocupou o primeiro lugar entre as 50 músicas mais ouvidas no país. Isso porque, a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu “ressuscitou” a música, lançada há quase 40 anos, durante o reality show “A Fazenda 15”, e repercutiu nas redes sociais.



escrito nas estrelas- Marcia Fu pic.twitter.com/HmARBhtl3T — henck (@reinanznx) December 8, 2023

Com versos românticos, “Escrito nas Estrelas” embalou os ritmos dos anos 80 e fez sucesso na época. Anos mais tarde, a música volta a ser uma das mais escutadas pelo público brasileiro e até surpreendeu a dona do hit. No Instagram, Tetê agradeceu às reproduções na plataforma de músicas e anunciou que publicaria outras versões da canção em sua voz.

O aumento de reproduções da música se deu, principalmente, pela popularidade da participante do reality. Desde o início do programa, Márcia Fu tem conquistado o público com seu bom humor e sua espontaneidade. Nas redes sociais, internautas têm demonstrado afeição pela ex-atleta, que ganhou torcida na disputa.



alguém consegue tirar a marcia fu cantando caso do acaso bem marcado em cartas de tarô da minha cabeça eu não aguento mais to pedindo socorro — alvaro (@alvxaro) December 12, 2023

avisem suas favs sobre o impacto cultural de marcia fu na indústria musical brasileira pic.twitter.com/lmZhIKwWbp — paiva (@paiva) December 12, 2023

Quem é Tetê Espíndola

A cantora e compositora Tetê Espíndola é considerada a dona de uma das mais bonitas e exóticas vozes nacionais. Em seus mais de 40 anos de carreira, Tetê ganhou inúmeros prêmios pelo trabalho voltado na experimentação e recriação do universo ecológico brasileiro.

Com a volta de “Escrito nas Estrelas”, Tetê ficou conhecida na internet como a “Kate Bush brasileira”, já que a britânica voltou à cena musical em 2023 com “Running up that hill (A deal with god)”, também lançada 1985, tocada na série viral “Stranger Things”. A brasileira completa 70 anos em 2024 e pretende realizar novas apresentações.