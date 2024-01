Amelia Gregory, uma menina inglesa de 13 anos, é apaixonada por conteúdos de beleza. Influenciada por um vídeo no TikTok, resolveu seguir dicas de uma influenciadora para cuidar da pele. Mas os truques acabaram causando uma reação no rosto que quase a deixou cega.

Segundo relatou a mãe de Amelia, Claire, que é médica, a menina desceu as escadas correndo com o rosto vermelho e gritando de dor. "A pele do rosto dela estava descascando, e ela tinha manchas vermelhas. Perguntei, em pânico, o que ela tinha feito, e ela soluçou: ‘Um vídeo de cuidados com a pele’”, contou em entrevista ao jornal Daily Mail.



A publicação que a menina se inspirou continha indicações de produtos para deixar a pele mais brilhante e retardar o envelhecimento. Porém, os cosméticos recomendados continham retinol em sua composição, substância muito utilizada para reduzir as rugas. O ingrediente aumenta a produção de células na pele, aumentando a velocidade de renovação da pele, mas, se usada em excesso, pode causar queimação, descamação e vermelhidão. Especialmente em peles mais jovens e sensíveis.

No vídeo, a influenciadora ensinava uma misturinha usando dois cremes à base de retinol e um ácido, que não foi especificado, mas que é muito usado por mulheres para iluminar e esfoliar a pele. “O que quer que ela tenha colocado, queimou tanto a pele dela que ela ficou com vergões. Fiquei atordoada”, explicou a mãe, que levou a filha ao médico.

No primeiro momento, o especialista tranquilizou as duas, dizendo que o problema se resolveria rapidamente. Mas, com o passar dos dias, o rosto de Amelia foi ficando mais dolorido, e seu olho esquerdo, inchado e vermelho. Buscando algo para aliviar os sintomas, Claire foi com a filha a uma farmácia e, lá, orientada a levar a garota para o hospital.

Ela foi internada por causa de uma infecção bacteriana que tinha se desenvolvido nos tecidos sob a pele. A condição é chamada de celulite facial e atingiu o olho de Amelia. “Aquela pele escamosa e aberta infeccionou, e essa infecção se espalhou para o olho esquerdo. À certa altura, parecia que se espalharia para o direito também. Os médicos me disseram que a infecção poderia fazer com que ela perdesse a visão. Fiquei apavorada e não conseguia acreditar - tudo isso por causa dos cuidados com a pele”, desabafou a mãe.

No primeiro dia no hospital, Amelia mal conseguia abrir os olhos ou piscar. Segundo Claire, a garota começou a ver vídeo sobre skincare quando tinha apenas 11 anos, mas não achou que isso poderia ser algo preocupante. “Achei que era normal, já que todas as amigas dela seguiam vídeos de cuidados com a pele, feitos por outras adolescentes e meninas – skincare é algo que está muito na moda entre Amelia e suas amigas”, afirmou.

Em um curto intervalo de tempo, Amelia já estava seguindo diversas influenciadoras que citavam o retinol. Mesmo assim, Claire não se preocupou, já que acreditava que a substância só era liberada para maiores de 18 anos – regra que não existe.

Claire percebeu que estava enganada ao pensar que a venda de produtos como retinol só era liberada para maiores de 18 anos. Essa regra, na verdade, não existe, e a menina comprou com facilidade os produtos, que experimentou na loja.

Ao todo, a menina ficou quatro dias internada. “Algumas semanas depois de sair do hospital, consultamos um dermatologista que olhou ao microscópio e disse que, embora a pele de Amelia tivesse cicatrizado superficialmente, demoraria muito para que as camadas mais profundas cicatrizassem. Danos irreparáveis foram causados, e ela precisaria de protetor solar fator 50 no rosto no verão e no inverno, em um futuro próximo. A pele dela também fica permanentemente mais sensível e irritável. Tentamos vários cremes, e cada um deles causou dor e crises, como resultado dos danos. Os médicos tiveram que prescrever anti-histamínicos em altas doses, pois ela estava reagindo a qualquer coisa que entrasse em contato com sua pele”, contou Claire.

A mãe usa o caso da filha para servir de alerta para outros pais sobre as dicas que as crianças recebem nas redes sociais. “Fique atento ao que seus filhos estão assistindo online, certifique-se de que eles cuidem da pele apenas com produtos feitos para peles jovens”, recomendou. “Como mãe dela, assumo total responsabilidade pelo que ela estava vendo. Mas acho errado que um creme contendo retinol possa ser vendido para crianças. Os médicos conseguiram salvar a pele e a visão de Amelia, mas poderia ter sido diferente”, destacou.