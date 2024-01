Um gato, que tinha desaparecido há sete anos, foi encontrado – e quase do lado de onde morava, com sua dona, Stephanie Barstow, na Inglaterra. A história quase inacreditável foi contada em uma TV local e viralizou em todo o mundo.

Duke, o gatinho fujão, morava com a mulher há dois anos e junto com seu irmão felino, Nero. Até que um dia, em 2017, ele sumiu. Stephanie uniu os amigos e vizinhos para encontrarem o fugitivo, mas, depois de oito meses, eles desistiram. “Não sei bem por que Duke não voltou para casa”, disse ela.

A humana lembra que, na época, ela tinha acabado de ter um bebê e a rotina da casa mudou muito com a chegada do novo membro da família. “E eu sei que os gatos não gostam muito de mudanças”, contou a canal SWNS. O estresse em casa era tão grande, que Duke e Nero tinham brigado na noite anterior ao desaparecimento.

Mas, no último mês de dezembro, Stephanie recebeu um verdadeiro presente de Natal: um veterinário foi contar que havia encontrado Duke em uma fábrica próxima à casa da dona, numa distância de 270 metros. O gato só pôde ser conhecido por causa das suas marcas faciais e patas brancas.

Duke estava na fábrica há quase um ano e foi acolhido pelos empregados da empresa. “Eles até construíram para ele um pequeno barracão para dormir e uma estação de alimentação”, destacou. Apesar disso, o mistério de onde o gato esteve antes continua.

Recentemente, a fábrica foi considerada insegura para Duke – e foi assim que ele acabou no veterinário, que, coincidentemente, sabia do desaparecimento do gato de Stephanie. Mas a dona resolveu abrir mão do pet, para que ele vivesse feliz com outra família.

“Eu estava realmente preocupada que, se ele voltasse para casa, pudesse voltar para a fábrica, onde não seria mais seguro para ele”, justificou. Ela ainda revelou que se sentiu culpada pelo desaparecimento de Duke e que, por isso, decidiu deixá-lo ir para uma nova casa.

Duke foi adotado e, hoje, mora em uma casa com espaço aberto para brincar e silêncio para poder descansar. “Eu queria compartilhar minha história para dar esperança a outros amantes dos animais e às pessoas na minha situação de nunca desistirem – você nunca sabe o que pode acontecer”, afirmou a inglesa.