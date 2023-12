O mineiro Gustavo Tubarão foi o grande vencedor do TikTok Awards, prêmio destinado a criadores de conteúdo na plataforma. A cerimônia de premiação foi realizada na noite dessa terça-feira (12/12), em São Paulo. O evento teve transmissão ao vivo no aplicativo e na TV, pelo canal TNT.

Ao todo, foram 15 premiados, sendo a categoria ‘Criador do ano’ a principal da cerimônia. Além de Gustavo Tubarão, os finalistas do grande prêmio eram Junior Caldeirão, Larissa Gloor, Malu Borges e Manual do Mundo. A eleição dos vencedores foi feita por votação online aberta ao público.



Natural de Cana Verde, no Sul de Minas, o influenciador cria diversos conteúdos para as redes sociais em que fala sobre a vida no interior, o dia a dia na roça e o contato com os animais. O sucesso foi tanto que, de uma cidade de 5 mil habitantes, ele conquistou quase 20 milhões de seguidores, se somados as pessoas que o acompanham no TikTok e no Instagram.

Em entrevista ao Estado de Minas em agosto de 2023, Tubarão contou que o começo de carreira foi difícil. “Eu comecei a gravar em 2017, no YouTube, imitando um sotaque paulista. Para você ter noção, quando vim para BH eu sofria bullying por causa do meu sotaque, porque meu sotaque é diferente da capital, né? E nunca deu certo. E aí eu pensei em mostrar que era da roça. Mas nunca tinha visto ninguém da roça influenciador, eu não me identificava com ninguém, eu pensei que era um erro meu [produzir conteúdo sobre a roça]. Eu pensei que ninguém ia gostar”, contou.

Ainda durante a conversa, ele destacou que seu sucesso é fruto da identificação de seus seguidores. “Muita gente foi falando ‘nú, eu identifico demais com cê’, só do simples fato de ir na casa da avó, pedir bença, comer um pão de queijo, filmar meus bichos na roça, fazer vídeos de sotaque, muita gente se identificou porque meio que não tinha isso”, avaliou.

Veja todos os ganhadores da premiação: