De botina, camisa xadrez e chapéu de cowboy, o influenciador Gustavo Tubarão traz nas mãos a paixão pelo interior. Ele, que é da cidade de Cana Verde, no Sul de Minas, cria diversos conteúdo para as redes sociais em que fala sobre a vida no interior, o dia a dia na roça e o contato com os animais.

Gustavo Tubarão é de Cana Verde, de 5 mil habitantes, e conta sua vida na roça nas redes sociais Reprodução / Instagram / Gustavo Tubarão

O youtuber é um dos palestrantes do FIRE FESTIVAL, evento organizado pela Hotmart focado em marketing digital e creator economy. Ao Estado de Minas, Gustavo contou que sempre quis levar a cultura mineira para o mundo. “Meu sonho era esse, né? Desde quando comecei a criar conteúdo e dar certo, era muito no nicho de Minas Gerais, uma coisa que não tinha antes de alguém mostrar as culturas de Minas Gerais, o sotaque de Minas Gerais e graças a Deus deu certo, né?”, contou.

Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, Gustavo traz o lado raiz para a internet e encontra pessoas que se identifica com seu lado “caipira” todos os dias. “Eu comecei a gravar em 2017, no YouTube, imitando um sotaque paulista. Para você ter noção, quando vim para BH eu sofria bullying por causa do meu sotaque, porque meu sotaque é diferente da capital, né? E nunca deu certo. E aí eu pensei em mostrar que era da roça. Mas nunca tinha visto ninguém da roça influenciador, eu não me identificava com ninguém, eu pensei que era um erro meu [produzir conteúdo sobre a roça]. Eu pensei que ninguém ia gostar”, relembrou.

Mas, ele resolveu superar a vergonha e começou a pôr em prática os vídeos, que ele tanto ama fazer. “Muita gente foi identificando, muita gente foi falando ‘nú, eu identifico demais com cê’, só do simples fato de ir na casa da avó, pedir bença, comer um pão de queijo, filmar meus bichos na roça, fazer vídeos de sotaque, muita gente se identificou porque meio que não tinha isso”, avaliou.

E, para fechar o combo do homem da roça, Gustavo ressalta que a música sertaneja faz parte de todos os momentos de sua vida. “Desde de criancinha, escuto modo de viola. Foi meu pai que me ensinou a ouvir Moda de Viola. E eu acho que essa é a verdadeira música popular brasileira porque toca lá no nordeste, no sul. Onde eu for, vou colocar uma música sertaneja, eu gosto dessa raiz mesmo”, analisou. Ele ainda disse que ‘Viva a vida’, de Milionário e José Rico, é sua música favorita no momento.

Além de Gustavo Tubarão, o FIRE FESTIVAL recebeu Gary Vaynerchuk, um americano especialista em marketing e considerado o pai do marketing digital. Ele chamou atenção para o potencial dos pequenos negócios. “A cauda longa, o micronegócio, como uma centena de pequenos negócios que já citei, são provavelmente a coisa pela qual sou mais apaixonado, mais do que o grande negócio, as grandes empresas”, ressaltou.

Ele explica que a internet permite a existência de micro e pequenos influenciadores e empresas, já que não há um limite de espaço. Assim, cada um passa a interagir com aquilo que mais gosta e há muito para explorar no mercado digital.

Gary Vee chamou atenção que as redes sociais são mutáveis e que empresas e criadores digitais não devem se apegar a plataformas Divulgação / Hotmart

Mas Gary chama atenção para um erro comum de pequenos e micro influenciadores. “Eles ficam confusos quando começam a ganhar força, acham que tem que fazer algo diferente. Mas, uma vez que eles conseguem atrair o público, as chaves agora são conquistá-los. Então, eu digo: primeiro, concentre-se em saber o que você está fazendo, fazendo mais. Mas lembrem-se de se tornar mais conhecedores das plataformas. Primeiro, ele foca em uma ou duas plataformas, então o crescimento é lento. Então, ‘espalhe’ por lugares onde eles produzem conteúdo, para ser mais conhecido”, aconselhou.

Sobre o FIRE FESTIVAL

Ao todo, mais de 100 palestrantes participam da oitava edição do FIRE FESTIVAL, evento produzido pela Hotmart. Mais de oito mil pessoas devem participar das atividades, que vão até o próximo sábado, no Expominas, em Belo Horizonte.

O espaço é dividido em cinco palcos, com atividades simultâneas, além de estandes e ativações de marca, praça de alimentação e muito espaço para networking. Os participantes também contam com áreas de lazer, coworking, locais para relaxar e para fazer aquela foto bonita para as redes sociais. Esses cenários ajudam a deixar a imersão no mundo do marketing ainda mais criativa.

Além de Gary e Gustavo, Mariana Nolasco, Enaldinho, Fábio Cruz e Leo Bagarolo são outros nomes que participaram do evento.