442

O Fire Festival 2023 começa no próximo dia 24/8, no Expominas, no Bairro da Gameleira, em Belo Horizonte. Essa será a 7ª edição do evento que terá nomes como Bianca Andrade, Iza e Enaldinho discutindo empreendedorismo, marketing digital e inovação. As atividades ocorrem das 8h às 22h nos dias 24 e 25, e das 9h às 15h no dia 26.

Ao todo, serão três dias de evento, com uma verdadeira imersão de conteúdo. São mais de 100 palestras com as maiores referências em produção de conteúdo e negócios digitais. E ainda é uma ótima oportunidade para trocar experiências, fazer network e levar novidades para o seu negócio.

O Fire Festival é realizado pela Hotmart desde 2015 e, em todas as edições já realizadas, os ingressos foram esgotados. Para se ter uma ideia, em 2022, foram mais de 6 mil pessoas que assistiram às palestras.

Na última edição, foram gerados mais de R$ 40 milhões. A repercussão do festival pautou as principais tendências do marketing digital e tecnologia, como a Creator Economy, Web 3.0, Marketing 5.0, NFTs, Metaverso e Web3.

O Fire Festival é realizado pela Hotmart desde 2015 Hotmart/Divulgação

Para 2023, a expectativa é de 8,5 mil pessoas no evento, um aumento de quase 50% em relação ao ano passado, que teve ingressos esgotados. “O FIRE Festival é um evento obrigatório para todos que de alguma forma fazem parte da Creator Economy e do marketing digital, reunindo todos os mais importantes nomes do mercado. Quem não participa acaba não fazendo parte da comunidade, que só cresce ano a ano”, comenta Nathalia Cavalieri, General Manager da Hotmart

Ficou interessado? Tire todas as suas dúvidas a seguir.

Quem pode participar do Fire Festival?

O evento é feito para qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer e aprender sobre o mundo do empreendedorismo digital. Para participar é preciso comprar um ingresso e ser maior de 18 anos.

As atividades do Fire Festival 2023 ocorrem das 8h às 22h nos dias 24 e 25, e das 9h às 15h no dia 26 Hotmart/Divulgação

No caso de adolescentes menores de idade, o acesso é permitido, desde que acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Para isso, é preciso que o acompanhante e o adolescente tenham os dois ingressos da mesma categoria, além de terem que apresentar um termo de responsabilidade do acompanhante assinado, o qual será disponibilizado pela internet ou na entrada do evento.

Como comprar meu ingresso?

Os ingressos devem ser adquiridos pelo site. Atualmente somente a entrada da categoria biz está disponível. O investimento é de R$ 1997 à vista ou 12 vezes de R$ 166,42. Cada pessoa física ou jurídica pode comprar até cinco entradas. Não existem ingressos meia-entrada.

O ingresso serve para todos os dias do evento e todas as palestras, além de um kit de boas vindas e participação no Fire Fest, no dia 26. Após o evento, também terá acesso exclusivo às gravações completas das atividades.

Qual o line-up do Festival?

O Festival terá palestras, aulas, workshops e encontros presenciais, com importantes nomes do marketing digital, além de nomes inspiracionais e de influenciadores, com o objetivo de ajudar e incentivar produtores na criação, desenvolvimento, produção, divulgação, promoção e venda de produtos digitais.

Ao todo são mais de 100 palestrantes, com nomes como Bianca Andrade, Gustavo Tubarão, IZA, Enaldinho, Marcos Piangers e Paulo Cuenca. Além de grandes profissionais do mercado mineiro, incluindo Carol Rache, Micha Menezes, Gabi Salles e muito mais.

Programação de quinta-feira (24/8)

Iza

Boca Rosa

Leandro Ladeira

André Bernet

Tiago Tessmann

Micha Menezes

Pedro Sobral

João Pedro Resende

Leonardo Longo

Kim Farrell

Priscila Zillo

Marcos Piangers

Tathiane Deândhela

Rodrigo Correa

Rejane Toigo

Victor Damasio

Gislene Izquierdo

Jorge Henrique

Valeska Bruzzi

Rafa Leita

Ruy Guimarães





Programação de sexta-feira (25/8)

Gary Vaynerchuk

Samer Agi

Pedro Gazolla

Alice Marcone

Nathália Cavalieri

Bettina Rudolph

Bruno Gimenes

Enaldinho

Erico Rocha

Hyeser

Gustavo Tubarão

Fabio Ricotta

Geronimo Theml

Ícaro de Carvalho

Letícia Imai

Issaaf Karhawi

Zica Assis

Cadu Neiva

Favelado investidor

Myca Borges

Macc Carvalho

Gabi Salles





Programação de sábado (26/8)

Wendell Carvalho

Hernane Ferreira Jr

Paulo Cuenca

Beatriz Guarezi

Rafa Lotto

Carol Rache

Annelise Alves

Márcio Brant

Vanessa Mathias

Lucas Rosa

Michel Edery

Walter Romano

Mariana Mafra

A programação completa você encontra na página do Fire Festival.

Onde será o Fire Festival 2023?

O evento vai acontecer em Belo Horizonte, no Centro de Exposições Expominas, na Avenida Amazonas, 6.200, no Bairro Gameleira. É possível chegar de ônibus, metrô ou aplicativo de transporte. O estacionamento do local também estará disponível para os motoristas.

Todas as atividades são presenciais, não havendo transmissão on-line. Os vídeos das palestras serão disponibilizados após o encerramento do evento, apenas para os participantes.

Como fazer meu check-in no evento?

O check-in vai permitir seu credenciamento e sua entrada no Festival. Você pode fazê-lo por e-mail, na plataforma da Hotmart ou no aplicativo da organizadora.



O credenciamento será aberto no dia 24 de agosto, duas horas antes do início da programação. Portanto, programe-se para chegar cedo, evite filas e não perca nenhum momento do Fire Festival. Para ter agilidade na entrada, faça seu check-in com antecedência para ter acesso aos guichês de credenciamento rápido.

Como funciona o credenciamento?

Ao chegar no evento, se dirija a um dos guichês para apresentar seus dados e receber seu crachá e seu kit de boas vindas. Depois, é só curtir o evento.

O Festival está preparado para receber pessoas com deficiência?

O Fire Festival se prepara para várias adaptações para receber da melhor forma possível todas as pessoas, como o acesso por elevadores. Todos os palcos terão intérprete de libras. Além disso, a organização pede que, caso você precise de alguma adaptação especial, entre em contato para solicitar.

Impacto na economia local

A Hotmart estima que o evento vai movimentar R$ 50 milhões em Belo Horizonte e cerca de 8 mil pessoas, sendo a maior edição do Fire Festival. O Fire também mobiliza o turismo, com 70% do seu público viajando para o festival de outros estados do Brasil, além de contar com representantes de 26 países diferentes, enriquecendo a experiência e demonstrando a influência do festival como um ponto de encontro e aprendizado para empreendedores e inovadores de todo o mundo.

Haverá tradução simultânea?

Todos os palcos terão tradução simultânea em todas as palestras, com exceção do palco Fun. Haverá tanto a tradução de inglês e espanhol para português como de português para inglês e espanhol. No entanto, o número de rádios é limitado a 50% da capacidade de cada palco.