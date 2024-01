Uma trend do TikTok tem conquistado o coração de avós e netos. Os vídeos, que viralizam cada vez mais, começaram nos Estados Unidos e já se espalharam por vários lugares, incluindo o Brasil. A ideia é retomar o hábito de infância de passar a noite na casa dos avós.

Na trend, os primos – adultos ou não – chegam de surpresa na casa dos velhinhos, já mostrando a que vieram. No primeiro momento, os avós ficam confusos, mas logo a emoção toma conta quando percebem que estão prestes a reviver a alegria de uma festa do pijama. Com roupas de dormir e travesseiros, o momento arranca lágrimas e risadas em família.

Em um dos vídeos, os avós conversam na cozinha de casa, quando chegam os netos adultos. “O que está acontecendo?”, questiona a avó. “Viemos para uma festa do pijama hoje, tudo bem se ficarmos aqui?” perguntam. Com bom humor, a senhora aceita: “Alguns de vocês podem ter que dormir no telhado”. Em seguida, a descontração toma conta e os avós se divertem com a situação.

Jess Armstrong e seus primos fizeram uma surpresa para o avô, que tinha passado por problemas de saúde. Para o reencontro, eles viajaram de diferentes estados. “Durante toda a noite, se a sala ficasse em silêncio por um minuto, ele chorava e simplesmente dizia: ‘Não acredito que vocês fizeram isso. Isso é tão emocionante. Quero que todos saibam que amo muito cada um de vocês'”, contou a neta ao programa ‘Good morning, America’.