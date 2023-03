Tiktok: Mulheres batem o carro ao cantarem turistas em São Paulo

Nas imagens, é possível ver o momento em que as jovens começam as cantadas e, de repente, o carro em que estavam acerta um veículo que estava parado na rua. (foto: Reprodução/Tiktok) Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um carro, que estava somente com mulheres, causa um acidente de trânsito após as integrantes falarem cantadas para turistas que andavam na rua na Praia do Sonho, no litoral de São Paulo.





Ao portal g1, o autor do vídeo Guilherme Garcia, de 28 anos, contou que eles riram bastante da situação após a batida e que decidiram deixar o local para evitar confusão.





Ele relatou que o carro que sofreu a batida tinha vários passageiros homens que desceram do veículo. "Se os caras estavam com elas, vai saber, né? As meninas mexendo com a gente, vai que é namorado de alguma, não sei. Para evitar confusão e, a gente estava bêbado também, entramos no carro e fomos embora", revelou.





Até a última atualização desta reportagem, o vídeo do momento contabilizava mais de 1,6 milhões de visualizações no TikTok. Na publicação do vídeo no Instagram, que soma mais de 40 mil visualizações, a legenda faz piada com a situação: "Somos de parar o trânsito".









Veja o vídeo: