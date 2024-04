Uma declaração de amor do chef e apresentador Edu Guedes para sua namorada, a apresentadora Ana Hickmann, deu o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira (24/4). O empresário usou um termo sugestivo no texto, que fez os fãs imaginarem que pode vir um bebê ou um casamento por aí.

O post foi o suficiente para levar o nome do casal aos assuntos em alta nas redes sociais. “A cada dia te admiro mais! Parabéns pela mulher, mãe, amiga que você é, com sua garra e perseverança conquista tudo aquilo que sonha. Estarei sempre a seu lado. Em breve teremos muitas coisas importantes para viver! Com amor e carinho Edu", escreveu na legenda de um carrossel de fotos em que os dois aparecem agarradinhos.

Foi o suficiente para surgirem as teorias. “Será que eles vão ter filhos?", questionou um perfil "Eu acho que ela já está grávida e ainda não contou, espero que esteja mesmo", desejou outro. “Tomara que seja um casório”, apontou um terceiro.

Outro internauta usou parte da letra da música “Anunciação”, de Alceu Valença, para celebrar uma possível união, usando emojis de anel, igreja e anjo. Outro perfil jogou alto demais. “Acho que ela está grávida e vai revelar em 18 de maio, aniversário dele. Essa casa aí pelas imagens está em reforma para morarem em São Paulo”, escreveu.

Um ano sem se falar



Em uma entrevista ao canal do Youtube do jornalista Leo Dias, Edu Guedes contou que passou um ano sem falar com Ana Hickmann. "A última vez [que a gente tinha conversado] foi em 2022, em uma hamburgueria do Caio Castro, a gente se encontrou, depois a gente não se falou mais. Lembro que naquele dia eu falei 'Ana, no dia em que você quiser gravar comigo de carro, fazer uma coisa diferente, estou à disposição', mas aconteceu de a gente não se falar mais", lembrou.

Depois que a notícia de que Ana Hickmann tinha sido agredida pelo ex, Alexandre Correa, o cozinheiro tentou contatá-la, mas sem sucesso. "Mandei mensagem e até hoje ela não me respondeu. Falei, 'Ana, estou aqui para o que você precisar', algo assim", contou, relevando a situação, já que a apresentadora depois explicou que recebeu uma enxurrada de mensagens na época.

Em dezembro de 2023, ele pediu o contato de Ana para a irmã dela. Foi então que eles passaram a conversar. Os dois saíram para jantar em meados de dezembro, mas apenas como amigos. "Ali eu senti uma amiga que eu conheci há muitos anos de uma forma que nunca tinha visto na vida, uma pessoa que precisava de apoio, que você gosta, tem um carinho, com muita coisa para resolver, muito problema e ainda tendo que administrar casa, cuidar filho, estar ao vivo na televisão todo dia", pontuou.

Segundo o chef, foi só em janeiro que eles começaram a se relacionar amorosamente. "A gente foi conversando, foi sentindo algo diferente em janeiro, ela estava passando por tudo isso, eu tinha acabado um namoro em novembro, a gente não tinha certeza de tudo. Nossa primeira preocupação era com relação a ter certeza de que a gente ia ficar juntos para poder falar", contou.

Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro em 12 de março. Os dois negam que houve traição no casamento com Alexandre Correa e afirmam que ambos estavam solteiros quando se aproximaram.