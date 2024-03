Alexandre Correa, 51, voltou a acusar Ana Hickmann, 43, de traição uma semana depois dela anunciar o seu namoro com Edu Guedes, 49. O empresário contou em uma entrevista nesta terça-feira (19) que seu casamento não andava bem nos últimos três anos. Ele ainda disse ter sofrido com uma greve de sexo por oito meses, em 2023.





No início de novembro, a apresentadora registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica contra o então marido e logo depois os dois se separaram. "O último quadrimestre de 2021 para frente..., 2022 e 2023...foram caóticos. A Ana Hickmann não poupava de me humilhar na frente de quem quer que fosse, de me desqualificar, era muito triste e humilhante", lamentou.





Segundo o empresário, a greve de sexo feita ex-mulher começou em fevereiro do ano passado. "Agora a gente sabe o porquê: o fator Eduardo Guedes. A Ana Hickmann me convocou a sair do quarto, ela pediu que eu saísse e fosse dormir em outra suíte. Nunca mais houve contato físico entre nós", disse Alexandre para Rádio Itatiaia.





Correa negou na entrevista ter se envolvido com outra pessoa durante o casamento com Hickmann. Disse ainda que "faltou coragem" para pedir divórcio. "Eu fui um otário, permissivo. Essa culpa eu não tiro".

Leia também: Após silêncio, Alexandre Correa comenta namoro de Ana Hickmann e Edu Guedes





Ana Hickmann e Edu Guedes fizeram a sua primeira aparição pública como um casal, nesta terça-feira (19), em evento no Rio de Janeiro. Eles marcaram presenças no SRE Trade Show - Super Rio Expofood, no Riocentro, e posaram para fotos de mãos dadas, cochichando no ouvido do outro e trocando beijos e abraços. O casal não falou com a imprensa.