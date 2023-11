A entrevista reveladora de Ana Hickmann contando detalhes sobre a agressão que sofreu do marido, Alexandre Correa, foi ao ar no programa Domingo Espetacular, na Record, na noite deste domingo (26/11). Na conversa com a apresentadora Carolina Ferraz, Ana falou sobre o dia da agressão, detalhes das razões que levaram a discussão e até mesmo a infância conturbada por violência doméstica.

A apresentadora e modelo começou a entrevista dando detalhes sobre o que ocorreu naquele 11 de novembro. Ana contou que estava conversando com o filho, um garoto de 10 anos, sobre “mudanças” que a família teria de passar no futuro. Alexandre não gostou e começou uma discussão verbal com a apresentadora.

Segundo relato da Ana, a discussão cresceu ainda na frente do filho. Quando Ana pediu para que uma funcionário tirasse a criança do local, Alexandre teria partido para a agressão física.

“Ele veio na minha direção. Ele não me acertou (uma cabeçada) porque eu esquivei”, disse.

Ana então contou que Alexandre fechou a porta da cozinha em seu braço, na altura do cotovelo, no momento após ele tentar segurá-la. “Eu comecei a gritar. Eu gritava por socorro. Gritava ‘chama a polícia’. Gritava 'liga no 190’”.

Segundo a apresentadora, no momento da agressão com a porta, os cachorros ficaram irritados e então ela falou um comando para que os animais atacassem Alexandre. “Eu gritei ‘pega’”. E ele pegou”.

Trancada dentro do cômodo, Ana conseguiu ligar para a polícia. “Ele queria pular a janela. Eu peguei o celular e liguei no 190. Foram três toques. Ainda bem que existe o 190, se não ele teria pulado a janela e eu não sei o que teria acontecido”.

Razão das brigas





Segundo relatou Ana na entrevista, a razão da briga foi a descoberta de dívidas envolvendo o escritório do casal. "Dias antes eu fui ao escritório e encontrei coisas que eu não imaginava que fosse achar."

A apresentadora não deu detalhes exatos sobre o que encontrou, mas disse que o caso das dívidas é real está sendo investigado. "O que eu posso dizer é que na quinta-feira (9/11), que antecedeu a agressão, eu encontrei documentos, cheques, muita coisa que eu não consegui identificar (...) assinaturas que eu tenho certeza que não são minhas, valores que eu falei ‘não é possível’".

“Existe uma grande investigação de fraudes, desvio, falsidade ideológica. Eu tenho que esperar para saber o tamanho disso”, completou.

Ana também relatou que Alexandre fazia comentários ofensivos sobre sua aparência, peso e idade. “Ele tinha o dom de me fazer sentir uma merda”.



A apresentadora também fez relatos sobre a infância crescendo com a violência doméstica contra a mãe e contra si mesma. “Meu pai bateu muito na minha mãe. Eu já carreguei minha mãe para o hospital”, relatou ao mostrar uma cicatriz no braço causada por uma agressão do pai.

Divórcio



Ana confirmou que entrou com o pedido de divórcio ao casamento com Alexandre pela lei Maria da Penha, já que ele tramita mais rápido na justiça. A apresentadora contou que o filho tem noção da separação. Ao falar do filho, Ana começou a chorar.

“Eu precisava me cercar de segurança. Segurança emocional, física e jurídica antes de falar (sobre a agressão). E por isso eu posso falar. Agora eu posso consigo”, disse.

“Eu ainda não sei por onde recomeçar, mas eu vou recomeçar. Eu não tenho medo do futuro. Eu vim de família humilde, do nada. Eu já fiz isso. Ninguém merece ser torturado de nenhuma forma”.

“Eu ainda vou contar outro final para essa história”, concluiu.

Defesa de Alexandre



A reportagem do Domingo espetacular entrou em contato com os advogados de Alexandre, que em nota, responderam afirmando que Alexandre nega ter agredido Ana, que a inocência dele será atestada na justiça e que o filho é a única vítima da história.

O telejornal também mostrou o depoimento de uma servidora de Ana. No documento, a mulher fala que ficou no quarto com a criança durante a discussão e que a apresentadora entrou com o braço machucado no espaço. Em seguida, a mulher trancou a porta e Alexandre quis entrar.