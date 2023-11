A família de Ana Benevides está presente no Allianz Parque neste domingo (26/11) assistindo à última apresentação de Taylor Swift no Brasil. A presença dos familiares foi apontada por fãs e confirmada pela Time For Fun (T4F), produtora dos shows no Brasil.

Um vídeo que circula no X (antigo Twitter) mostra os integrantes da família da estudante em uma área reservada e coberta, na pista do estádio. Todos usam camisetas com uma foto do rosto de Ana Benevides, de 23 anos, que morreu após passar mal durante o show de estreia da "The Eras Tour" no Brasil.

Ainda não há informações sobre o que motivou a ida dos familiares ao show. Não se sabe se houve um convite por parte da T4F ou da equipe da cantora.

Ana Clara estava na grade em frente ao palco na sexta-feira, 17 de novembro, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Ela desmaiou, foi atendida no local e encaminhada para um hospital, mas não resistiu. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

Fãs estavam incomodados com o silêncio de Swift diante da morte da fã. Sem assistência, a família de Benevides precisou fazer uma vaquinha para levar seu corpo de volta a Mato Grosso do Sul, onde vivia.

O CEO da T4F, seis dias após a morte da estudante, respondeu a uma série de cobranças e pediu desculpas "a todos que não tiveram a melhor experiência possível" nos shows. Ele lamentou a morte da jovem e expressou condolências à sua família.