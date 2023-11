Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu na noite desta sexta-feira, após passar mal durante o show da cantora Taylor Swift, que estreou sua turnê no Brasil no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para um público de mais de 60 mil pessoas.

A informação foi confirmada à reportagem por Estela Benevides, prima de Benevides, que recebeu, por telefone, a notícia do médico que tentou reanimá-la. A jovem natural de Sonora, no Mato Grosso do Sul, foi enviada para o Hospital Municipal Salgado Filho, após desmaiar e ser atendida no estádio. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

Benevides estava na grade e acabou desmaiando no local. Segundo o enfermeiro Thiago Fernandes, 22, amigo de Benevides, ela chegou a ser reanimada no estádio por cerca de 40 minutos. No caminho do hospital, ela teve uma segunda parada.

Benevides chegou por volta das 20h, foi atendida, mas não resistiu, morrendo em seguida no hospital que fica próximo ao Engenhão, no Méier, zona norte da capital fluminense.

A sensação térmica registrada no local chegou a 60º C e bombeiros contabilizaram, extraoficialmente, mil desmaios durante o evento. Nas redes, fãs reclamaram da proibição de entrada com garrafas d'água no estádio, considerando o calor forte.

Fernandes escreveu à Folha de S.Paulo: "Quero que a Ana apareça nos telões do show da Taylor".

Em seu Instagram, ele lamentou a morte da jovem. "Eu simplesmente não consigo acreditar que você não está mais aqui. Não consigo aceitar isso", escreveu ele. "Conversamos sobre esse show tantas vezes, e como eu queria estar contigo. Estou tão triste que eu não sei o que fazer. Você era uma das minhas amigas mais antigas. Por tanto tempo, e agora em diante, só nas memórias! Eu espero que você esteja bem agora. Descanse!"

Segundo o perfil de Benevides nas redes sociais, ela cursava psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso. A atlética da universidade, na qual ela atuava como diretora, também publicou uma mensagem lamentando a morte dela.

"Nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que ela deixou como legado", diz a postagem.

Em suas últimas postagens, ela fazia uma contagem regressiva para, como dizia, viver seu sonho de assistir a um show de Taylor Swift.

Na madrugada, outros fãs comentavam em suas postagens com mensagens de consolo à família.

Durante a noite, bombeiros relatam que em torno de mil fãs desmaiaram no calor que castigou a cidade na chegada de sua "Eras Tour", enquanto fãs eufóricos, mesmo assim, não se deixaram abalar para ver de perto a cantora americana.

Segundo a brigada de bombeiros presentes no show, foram socorridas pessoas que também vomitaram por conta da alta temperatura, que causou forte desidratação entre os presentes.

Más condições climáticas também afetaram um show de Swift na Argentina, onde ela estava antes de vir ao Brasil. Por causa de uma forte tempestade, o show previsto para o dia 10 de novembro acabou acontecendo no domingo (12).

Cantora lamenta morte

Nas redes sociais, a cantora Taylor Swift lamentou o ocorrido. Em uma publicação feita durante a madrugada ela disse que "Não consigo acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com um coração despedaço que digo que perdemos uma fã hoje a notie antes do meu show. Não consigo dizer o quanto estou devastada com isso".

