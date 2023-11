O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) confirmou nesta quinta-feira (16/11) que haverá uma projeção em homenagem a Taylor Swift no Cristo Redentor. "Vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada, a sua chegada às terras cariocas. Seja bem-vinda, Taylor Swift. E que seja feliz, com os swifties", afirmou durante o anúncio do Plano Verão.

Desde que a possibilidade da homenagem foi levantada, na madrugada da última segunda- feira (13/11), os fãs da cantora se mobilizaram nas redes sociais para fazer a projeção acontecer e inundaram as redes sociais do Padre Omar, reitor do santuário, com súplicas. Agora, eles comemoram a conquista do que seria a maior homenagem feita para Taylor durante a “The Eras Tour”. “Só o fato que a homenagem pra Taylor Swift vai ser no Cristo Redentor já sola todos os países que receberam a the eras tour”, escreveu uma usuária.

Taylor em terras brasileiras

Apesar da chegada da cantora ainda não ter sido divulgada oficialmente, no Twitter, a tag “TAYLOR SWIFT ESTÁ NO BRASIL" aparece nos trending topics desta manhã. “mds a taylor swift está no brasil e eu tbm .. jamais achei q isto iria acontecer. achei q só estaríamos no msm mundo..estou emocionado”, escreveu um fã.

Os dançarinos da cantora já estão curtindo o sol da capital carioca desde terça-feira (14/11). Dançarinos e parte da banda compartilharam registros pela cidade, inclusive no Cristo Redentor. A primeira postagem foi do dançarino Sam McWilliams, que compartilhou o momento que se deliciava com uma sobremesa.

A loirinha se apresenta no Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, e depois segue para São Paulo para mais três shows, nos dias 24, 25 e 26 de novembro no Allianz Parque.