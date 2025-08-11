Suspeito de matar gari é identificado como marido de delegada da PC

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O suspeito de matar Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (11/8) foi identificado como marido de uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). René da Silva Nogueira Júnior é vice-presidente de uma empresa de alimentos. O homem foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabaglia.

Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo no abdômen. O crime foi registrado na Rua Modestina de Souza, por volta das 8 horas. Testemunhas relataram que a vítima e seus colegas recolhiam o lixo quando a motorista do caminhão, uma mulher de 42 anos, parou e encostou o veículo para que um carro, modelo BYD, pudesse passar.

Nesse momento, o homem teria abaixado a janela e gritado para a motorista que se alguém encostasse em seu veículo ele iria matar a pessoa. Depois das ameaças, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o suspeito tivesse calma e o orientaram a seguir o caminho. Mesmo assim, o homem, conforme as testemunhas, desceu do carro alterado e atirou contra um deles. A arma seria da esposa, que é delegada da polícia civil

Laudemir chegou a ser socorrido por populares. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na região metropolitana, mas faleceu.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), divulgada por volta das 18h20, informou que aguarda a finalização do boletim de ocorrência pela PMMG para iniciar o procedimento investigativo. A reportagem perguntou à corporação se o suspeito possui porte de arma, mas não obteve resposta.

Luto

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) lamentou o falecimento de Laudemir. O executivo informou que a vítima era contratada por uma empresa terceirizada, que presta serviços de limpeza, que está oferecendo todo o apoio à família e aos demais trabalhadores da equipe que foram ameaçados pelo suspeito. “Cabe ressaltar que as causas da morte serão apuradas pelos órgãos de segurança”.

Pelas redes sociais, a Localix Serviços Ambientais S.A. afirmou que o homicídio do funcionário foi uma “violência injustificável”. “Estamos prestando todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas”.

