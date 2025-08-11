Assine
overlay
Início Gerais
EM BH

Suspeito de matar gari é identificado como marido de delegada da PC

Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo no abdômen após ele e os colegas serem ameaçados

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
NC
Nash Castro - TV Alterosa
Ivan Drummond
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
NC
Nash Castro - TV Alterosa
Repórter
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
11/08/2025 19:23

compartilhe

Siga no
x
Renê da Silva Nogueira Júnior, suspeito de matar a tiros,o gari de 44 anos, Laudemir de Souza Fernandes
Renê da Silva Nogueira Júnior, suspeito de matar a tiros,o gari de 44 anos, Laudemir de Souza Fernandes crédito: Reprodução/ Redes Sociais

O suspeito de matar Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (11/8) foi identificado como marido de uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). René da Silva Nogueira Júnior é vice-presidente de uma empresa de alimentos. O homem foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabaglia. 

Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo no abdômen. O crime foi registrado na Rua Modestina de Souza, por volta das 8 horas. Testemunhas relataram que a vítima e seus colegas recolhiam o lixo quando a motorista do caminhão, uma mulher de 42 anos, parou e encostou o veículo para que um carro, modelo BYD, pudesse passar. 

Leia Mais

Nesse momento, o homem teria abaixado a janela e gritado para a motorista que se alguém encostasse em seu veículo ele iria matar a pessoa. Depois das ameaças, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o suspeito tivesse calma e o orientaram a seguir o caminho. Mesmo assim, o homem, conforme as testemunhas, desceu do carro alterado e atirou contra um deles. A arma seria da esposa, que é delegada da polícia civil

Laudemir chegou a ser socorrido por populares. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na região metropolitana, mas faleceu. 

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), divulgada por volta das 18h20, informou que aguarda a finalização do boletim de ocorrência pela PMMG para iniciar o procedimento investigativo. A reportagem perguntou à corporação se o suspeito possui porte de arma, mas não obteve resposta.

Luto 

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) lamentou o falecimento de Laudemir. O executivo informou que a vítima era contratada por uma empresa terceirizada, que presta serviços de limpeza, que está oferecendo todo o apoio à família e aos demais trabalhadores da equipe que foram ameaçados pelo suspeito. “Cabe ressaltar que as causas da morte serão apuradas pelos órgãos de segurança”. 

Pelas redes sociais, a Localix Serviços Ambientais S.A. afirmou que o homicídio do funcionário foi uma “violência injustificável”. “Estamos prestando todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas”. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Tópicos relacionados:

belo-horizonte briga-de-transito homicidio pbh policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay