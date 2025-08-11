MG: idoso é esfaqueado 16 vezes em suposto crime de vingança
Vítima teria sido agredida por uma mulher e o namorado, de 14 anos, possivelmente em retaliação a uma discussão que o homem teve com o tio dela um dia antes
Um idoso de 71 anos foi esfaqueado 16 vezes em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesse domingo (10/8), em um provável crime de vingança. A suspeita é uma mulher de 23 anos, que não foi encontrada pela Polícia Militar.
O atentado à vida do homem foi registrado no Bairro Vila Rosa, onde a casa da vítima foi invadida por uma mulher de 23 anos e por um adolescente, de 14, apontado como namorado da invasora.
Testemunhas informaram à polícia que ambos pularam o portão e, mesmo com a tentativa de fuga da vítima, o homem foi alcançado e agredido. Foram 16 perfurações, principalmente nas costas. Ele foi socorrido em estado grave no Hospital Regional Antônio Dias.
Os criminosos fugiram em seguida. A motivação do crime estaria ligada a um desentendimento na noite anterior. O idoso estaria em uma confraternização em casa quando um vizinho bêbado tentou entrar no local e foi contido pelo filho do proprietário da casa. Ele, inclusive, teria acertado golpes com um pedaço de madeira no homem que invadir a festa.
O invasor desmaiou e foi socorrido na Santa Casa de Misericórdia. A mulher que esfaqueou o idoso seria sobrinha do invasor que foi agredido.
A Polícia Militar informou que tanto a mulher quanto o adolescente têm diversas passagens por furto, roubo e uso de drogas. A dupla usou uma moto na fuga.