Assine
overlay
Início Gerais
COMÉRCIO IRREGULAR

Ação de combate a comércio irregular apreende R$ 2 mi em produtos 'piratas'

Operação da PF, Procon e Receita Federal em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, fiscalizou empresas que operam nos setores de vestuário e acessórios

Publicidade
Carregando...
Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
11/08/2025 17:13 - atualizado em 11/08/2025 17:13

compartilhe

Siga no
x
Um grande material roupas e peças falsificada foram apreendedos em apenas duas lojas.
Um grande volume de roupas e peças falsificadas foi apreendido em apenas duas lojas de Uberlândia crédito: Polícia Federal/Divulgação

Foi deflagrada nesta segunda-feira (11/8) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF), Receita Federal e Procon. A Operação Fidúcia II tem como objetivo o combate à comercialização de produtos de comércio irregular, a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro em estabelecimentos comerciais daquela cidade.

Leia Mais

A ação é uma continuidade da Operação Fidúcia I, realizada em julho deste ano, que amplia as investigações para desarticular redes criminosas mais complexas que operam nos setores de vestuários e acessórios.

Os alvos da segunda fase foram duas lojas localizadas no Centro e Bairro Lídice. Havia indícios de que os suspeitos comercializavam mercadorias sem documentação fiscal e com marcas falsificadas.

A fiscalização constatou que ambas empresas não possuíam registros de entrada de mercadorias, o que reforçou as suspeitas. Foram identificadas evidências de operação coordenada entre múltiplas empresas, incluindo companhias constituídas recentemente com expansão geográfica sistemática de São Paulo para Minas Gerais; possíveis conexões com organizações criminosas que operam na região do Brás, em São Paulo; empresas com capital social inadequado para as operações comerciais alegadas; discrepâncias entre a estrutura declarada e capacidade operacional demonstrada e indícios de utilização de múltiplas pessoas jurídicas para fragmentação de operações.

Dados apontam que as lojas movimentaram mais de R$ 7 milhões no último ano, sendo que não foi declarado qualquer rendimento no mesmo período. Segundo a PF, existe uma grande discrepância entre os valores movimentados e a ausência de declarações, o que reforça os indícios de ocultação de patrimônio e evasão fiscal.

As atividades investigadas representam múltiplas dimensões de impacto econômico negativo, como a evasão fiscal através de produtos não tributados adequadamente, concorrência desleal com estabelecimentos legítimos, lesão aos consumidores através de produtos de qualidade inferior e facilitação de lavagem de dinheiro para outras atividades criminosas.

Foram apreendidos centenas de produtos com falsificações, documentos e celulares. Estima-se que o valor total das mercadorias apreendidas ultrapasse R$ 2 milhões. Após a conclusão dos procedimentos administrativos, como a lavratura do auto de infração e a intimação dos responsáveis, os produtos serão declarados perdidos em favor da União.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em seguida, será realizada a descaracterização dos itens contrafeitos, com a retirada das marcas, para posterior doação a entidades beneficentes previamente cadastradas.

Tópicos relacionados:

comercio-ilegal lavagem-de-dinheiro operacao pf triangulo-mineiro uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay