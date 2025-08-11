Ação de combate a comércio irregular apreende R$ 2 mi em produtos 'piratas'

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Foi deflagrada nesta segunda-feira (11/8) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF), Receita Federal e Procon. A Operação Fidúcia II tem como objetivo o combate à comercialização de produtos de comércio irregular, a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro em estabelecimentos comerciais daquela cidade.

A ação é uma continuidade da Operação Fidúcia I, realizada em julho deste ano, que amplia as investigações para desarticular redes criminosas mais complexas que operam nos setores de vestuários e acessórios.

Os alvos da segunda fase foram duas lojas localizadas no Centro e Bairro Lídice. Havia indícios de que os suspeitos comercializavam mercadorias sem documentação fiscal e com marcas falsificadas.

A fiscalização constatou que ambas empresas não possuíam registros de entrada de mercadorias, o que reforçou as suspeitas. Foram identificadas evidências de operação coordenada entre múltiplas empresas, incluindo companhias constituídas recentemente com expansão geográfica sistemática de São Paulo para Minas Gerais; possíveis conexões com organizações criminosas que operam na região do Brás, em São Paulo; empresas com capital social inadequado para as operações comerciais alegadas; discrepâncias entre a estrutura declarada e capacidade operacional demonstrada e indícios de utilização de múltiplas pessoas jurídicas para fragmentação de operações.

Dados apontam que as lojas movimentaram mais de R$ 7 milhões no último ano, sendo que não foi declarado qualquer rendimento no mesmo período. Segundo a PF, existe uma grande discrepância entre os valores movimentados e a ausência de declarações, o que reforça os indícios de ocultação de patrimônio e evasão fiscal.

As atividades investigadas representam múltiplas dimensões de impacto econômico negativo, como a evasão fiscal através de produtos não tributados adequadamente, concorrência desleal com estabelecimentos legítimos, lesão aos consumidores através de produtos de qualidade inferior e facilitação de lavagem de dinheiro para outras atividades criminosas.

Foram apreendidos centenas de produtos com falsificações, documentos e celulares. Estima-se que o valor total das mercadorias apreendidas ultrapasse R$ 2 milhões. Após a conclusão dos procedimentos administrativos, como a lavratura do auto de infração e a intimação dos responsáveis, os produtos serão declarados perdidos em favor da União.

Em seguida, será realizada a descaracterização dos itens contrafeitos, com a retirada das marcas, para posterior doação a entidades beneficentes previamente cadastradas.