Operação da PF combate abuso sexual infantil na dark web

Uma operação da Polícia Federal (PF) em conjunto da Polícia Militar (PM) contra o abuso sexual infantojuvenil cumpriu um mandado de busca e apreensão na Região Metropolitana de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (5/8).

De acordo com a PF, que não informou a cidade onde ocorre a ação, a investigação começou a partir do recebimento de informações do Federal Bureau of Investigation (FBI) sobre a participação de um brasileiro em um grupo que utilizava a dark web para se comunicar com pessoas de diversas nacionalidades.

Nesse fórum, o investigado compartilhou diversos arquivos de imagens de abuso sexual infantojuvenil. O suspeito foi identificado e, com provas suficientes, foi solicitada e autorizada pela Justiça Federal a expedição do mandado de busca e apreensão.

Durante a ação, foram encontrados e apreendidos equipamentos eletrônicos do investigado que serão submetidos à perícia especializada.