Bairros da Grande BH podem ficar sem água terça (5) e quarta (6)

Bairros de Igarapé e São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água, nesta terça-feira (5/8), devido a uma manutenção operacional programada.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da manhã de quarta-feira (6/8).

Já nas cidades de Betim, Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das Neves, alguns bairros podem ficar sem água na quarta (6/8), pelo mesmo motivo. A situação deve ser normalizada na manhã de quinta (7/8).

A Copasa informou que, nos dois casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista de bairros:

Igarapé

Atenas, Bom Jardim, Campina Verde, Canarinho, Capão Comprido, Centro, Chácara Três Lagoas, Cidade Clube Residencial, Condomínio Fazenda Solar, Condomínio Granville, Condomínio Morada da Serra, Condomínio Morada do Sol, Condomínio Vila da Serra, Fazenda Coqueiro, Fazenda do Rego, Fernão Dias, Gran Royalle, Ipanema, Jardim Colonial, Jequitibá, Lago Azul, Madre Liliane, Marechal Rondon, Monte Sinai, Novo Horizonte, Novo Igarapé, Ouro Velho, Pacaembu, Padre Eustáquio, Panorama, Panorama Industrial, Pedra Grande, Planalto, Portal do Igarapé, Pousada Del Rey, Rancho Três Lagoas, Recanto do Coqueiro, Recanto do Igarapé, Residencial Fazenda Mirante, Residencial Mangabeiras, Residencial Ouro Verde, Santa Mônica, Santa Rosa, Santo Antônio, São Francisco, São Mateus, São Miguel, São Sebastião, Terras Cap Igarapé, Três Poderes, União, Vale do Amanhecer, Valle dos Igarapés, Vargem das Piabas, Veterinária, Vista Alegre, Vista da Serra, Vivendas Santa Mônica I e Vivendas Santa Mônica II

São Joaquim de Bicas

Campina Verde

Betim

Icaivera

Contagem

Bougainville, Condomínio Nosso Rancho, Icaivera, Nazaré, Nova Contagem, Retiro, Vila Estaleiro, Vila Ipê Amarelo, Vila Nova Esperança e Vila Renascer

Esmeraldas

Conjunto Castelo Branco, Corcovado, Monte Sinai, Novo Retiro, Parque do Sabiá, Recanto da Mata, Recanto Verde, Recanto Verde II, Recreio do Retiro, Recreio do Riachinho, Residencial Caio Martins, Retiro, Serra Verde e Vila Esmeraldas

Ribeirão das Neves

Alterosa, Jardim Verona e Veneza