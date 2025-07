BH: cinco bairros podem ficar sem água nesta sexta (25); veja quais

O abastecimento de água nos bairros Alípio de Melo, Castelo, Jardim Alvorada, Jardim São José e Manacás, em Belo Horizonte, pode apresentar intermitências, ou seja, pode ser interrompido por um tempo nesta sexta-feira (25/7). A Copasa informou, por meio de nota, que a previsão é que o fornecimento seja normalizado, de forma gradativa, no decorrer da noite de hoje.

A falta d’água é justificada por uma manutenção emergencial, segundo a companhia. A Copasa destacou que residências que possuem caixa d'água podem não sofrer impactos.

Mais bairros afetados

Neste domingo (27), cerca de outros 200 bairros da capital e 761 bairros de pelo menos outras 15 cidades da Região Metropolitana podem ficar sem abastecimento de água também por causa de uma manutenção programada no Sistema Rio Manso.

A intervenção realizada no domingo será realizada pela Copasa das 6h às 16h e, com isso, a companhia promete melhorar a eficiência operacional e garantir a continuidade do fornecimento para a população.

