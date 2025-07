Copasa vai desligar prestadores de serviço que usaram cartão de empresária

Três homens que prestavam serviço para a Copasa serão desligados de uma empresa terceirizada depois de serem presos por usarem o cartão de uma empresária em bar e mercado de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Em posicionamento divulgado pela estatal mineira, a ação do trio foi repudiada.

A empresa de saneamento mineira informou por meio de nota que tomou ciência do ocorrido no fim de semana e acionou a empreiteira a qual são vinculados os praticantes da citada ação.

"A Copasa informa que repudia quaisquer atos que firam os direitos dos cidadãos e que violem a legislação. (...) A empreiteira, que não compactua com o ocorrido, informou que as medidas cabíveis já estão sendo tomadas, entre elas, o desligamento dos funcionários de seu quadro de colaboradores", diz o comunicado.



O trio teria gasto quase R$ 500 da vítima. Ela contou que havia perdido o cartão nas proximidades da Feira do Produtor Rural.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima percebeu a perda do cartão após receber notificações de compras não autorizadas. As transações incluíam gastos em um bar, um supermercado e uma loja de celulares, totalizando R$ 476,38.

Houve ainda uma tentativa de saque no valor de R$ 120, que foi bloqueada pelo banco da vítima.

A Polícia Militar rastreou os locais onde as compras aconteceram e identificou os suspeitos como funcionários de uma empresa prestadora de serviços da Copasa. Os três homens foram detidos no bairro Cristo Redentor e confessaram o crime.

Eles têm de 33, 34 e 37 anos. Um deles contou ter encontrado o cartão e repassado aos colegas para o uso. O cartão de débito foi recuperado e devolvido à vítima, que foi informada sobre as medidas tomadas.