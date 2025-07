Ribeirão das Neves: 49 chassis de moto são encontrados em matagal

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou 49 chassis de motos em um matagal no Bairro São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os policiais foram acionados, nessa segunda-feira (14/7), e localizaram os "esqueletos" dos veículos.

Segundo a corporação, no local, foi constatado que se tratava de um "bota-fora" irregular. Além disso, os agentes verificaram que houve uma queimada na vegetação e no lixo.

A irregularidade do despejo, conforme a PM, fez com que as peças ficassem expostas. Os chassis foram removidos da mata e destinados ao pátio credenciado ao Detran em Ribeirão das Neves.

A Polícia Militar ainda informou que, até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil do município.

Em nota, a Polícia Civil de Minas gerais se limitou a dizer que "apura o fato ocorrido ontem (14/7), no Bairro Jardim São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves. Na ocasião, os materiais foram encaminhados ao pátio credenciado". Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do ocorrido e a procedência das peças.