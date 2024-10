Quatro homens, com idades entre 19 e 48 anos, foram presos sob suspeita de envolvimento na morte de um jovem, executado a tiros em uma área de mata no Bairro Tirol, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (16/10). O assassinato foi registrado por uma câmera de monitoramento, por volta das 14h.

Segundo o tenente Glender Henrique, que atua no 41º Batalhão da Polícia Militar, a vítima foi abordada no Bairro Olaria. “Os indivíduos pegaram esse homem e começaram a espancá-lo. Depois, o colocaram à força dentro de um carro, dirigiram até a Rua Tingui, no Bairro Tirol, quando dois deles executaram o rapaz dentro um matagal”, explicou o militar ao Estado de Minas, acrescentando que um quinto suspeito está foragido.

A princípio, o homem foi assassinado porque estava vendendo drogas no Bairro Olaria sem a permissão dos chefes do tráfico na região.

A Polícia Militar tomou ciência do crime após um homem — que estava na companhia da vítima — presenciar o sequestro e procurar as autoridades. “Essa testemunha nos repassou as características dos indivíduos, o que possibilitou a identificação deles”, completou o tenente.

Após o assassinato, os suspeitos voltaram para o Bairro Olaria, onde acabaram presos, inclusive, nas proximidades do ponto onde o crime teve início.

Como de praxe, a perícia esteve no local e liberou o corpo, conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML).

