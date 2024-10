Três criminosos armados invadiram um restaurante à margem da MG-126, na altura do KM 40, entre Rochedo de Minas e Bicas, na Zona da Mata mineira, e fizeram reféns na madrugada dessa terça-feira (15/10). Conforme o registro da ocorrência, a dona do estabelecimento, de 46 anos, ligou para a Polícia Militar depois de receber uma ligação do gerente do local. O homem informou à proprietária que o restaurante havia sido assaltado.

Uma das vítimas, que mora perto do estabelecimento, relatou aos militares ter ouvido o latido de seus cachorros por volta de 0h30. Quando ela se preparava para se levantar da cama, a porta da residência foi arrombada, momento em que foi surpreendida por três pessoas encapuzadas perguntando onde ficava a casa em Rochedo de Minas dos proprietários do restaurante.

Segundo essa testemunha, o trio também questionou a localização de um cofre, mas a ocorrência policial não menciona se ele foi encontrado pelos assaltantes.

Moradores de residências vizinhas também foram rendidos — dentre eles, o sogro da dona do estabelecimento, que mora do outro lado da rodovia. Todos foram levados para o interior do restaurante, sendo mantidos reféns por cerca de quatro horas.

O trio levou sete aparelhos celulares, R$ 100 que estavam no caixa, um relógio, dois cordões folheados a ouro, várias ferramentas, facões, duas televisões e um automóvel.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Até a publicação desta matéria, os suspeitos não haviam sido identificados. O caso foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil em São João Nepomuceno.