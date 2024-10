A Polícia Militar de Ervália, na Zona da Mata mineira, encontrou o corpo de um recém-nascido na tarde dessa terça-feira (15/10), por volta das 15h, no Bairro Pedreira. A descoberta ocorreu quando uma testemunha, que trabalhava como vigia no local, percebeu um incêndio na pastagem e acionou os funcionários da área.

De acordo com o relato do vigia, ao notar as chamas, ele imediatamente comunicou a situação aos trabalhadores que estavam próximos. Durante o combate ao fogo, os funcionários avistaram algo envolto em uma manta vermelha nas margens da mata. Ao se aproximarem, perceberam que se tratava do corpo de um recém-nascido, parcialmente coberto por uma camisa.

A perícia foi acionada para realizar os procedimentos no local, coletando evidências antes de liberar o corpo. Até o momento, não há informações sobre a identidade do bebê ou possíveis responsáveis pelo ocorrido.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que buscam esclarecer as circunstâncias em que o corpo foi deixado no local e identificar os autores.