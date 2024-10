Antes anexo do Centro João Vital, o Centro de Saúde Vila Maria está localizado no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de BH

Belo Horizonte ganha seu 153º centro de saúde. O novo ponto de atendimento, na Região Nordeste da cidade, é resultante da atualização do anexo Vila Maria, do Centro de Saúde João Vital. A ampliação da rede SUS-BH foi oficializada na edição desta terça-feira (15/10) do Diário Oficial do Município (DOM).





A nova unidade, denominada Centro de Saúde Vila Maria, contará com três equipes de saúde da família e médicos de apoio. Localizado no Bairro Jardim Vitória, o centro terá também profissionais como fisioterapeutas e nutricionistas, Agentes de Combate a Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a nova unidade vai beneficiar cerca de 8 mil moradores dos bairros Bela Vitória, Vila Maria, Pousada Santo Antônio e Vitória.

Até então, o espaço do atual Centro de Saúde Vila Maria era considerado um anexo, onde eram oferecidos serviços como aplicação de vacinas, coleta de materiais para exames e entrega de medicamentos. O anexo surgiu como uma forma de manter o atendimento à população no local onde funcionava o Centro de Saúde João Vital, que mudou de endereço em maio de 2021.





O Centro de Saúde João Vital, também no Bairro Jardim Vitória, segue funcionando normalmente, com três equipes de Saúde da Família, médicos de apoio, ACE, ACS, fisioterapeutas e farmacêuticos.

Serviço

Endereço do Centro de Saúde Vila Maria: Avenida dos Sociais, 305, Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte

