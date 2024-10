A Polícia Civil apreendeu um adolescente de 17 anos, na manhã desta terça-feira (15/10), suspeito de envolvimento no homicídio de uma mulher trans. A vítima, de 31 anos, foi assassinada a tiros no dia 24 de setembro deste ano, em Itaúna, na Região Central de Minas Gerais.





As investigações mostraram que, além de um homem de 18 anos que foi preso no dia do crime, o adolescente também foi quem disparou a arma. A apreensão do menor aconteceu em Itaúna, após a solicitação para sua internação ser aprovada pela Justiça.

Além da participação dos suspeitos de 17 e 18 anos, a investigação revelou que um homem de 30 anos foi o mandante do crime. Segundo a polícia, ele já estava preso por tentar matar a mesma mulher e por ter assassinado outras duas pessoas.





A apuração da PCMG indicou que a motivação do crime estaria relacionada à vingança.





O inquérito foi encerrado com a acusação dos dois homens, de 18 e 30 anos, por homicídio qualificado e corrupção de menor. O adolescente foi levado à Justiça para receber uma medida socioeducativa por crimes semelhantes.

Homicídio





O corpo da vítima foi encontrado na rua, no Bairro Lourdes, com ferimentos de tiros. Após as primeiras investigações, os policiais identificaram e localizaram o suspeito de 18 anos, que foi preso no local.

