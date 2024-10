Galão com combustível foi apreendido com suspeito em bairro onde um ônibus foi queimado em Uberlândia





Um homem foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite dessa segunda-feira (14/10) com um galão contendo combustível e um isqueiro. O homem se tornou suspeito por dar versões diferentes sobre o motivo de estar com o combustível. Vale lembrar que a cidade passou por ataques a quatro ônibus, que foram incendiados entre domingo e segunda.





O detido tem 48 anos e, segundo a Polícia Militar, foi visto na Avenida Jerônimo José Alves, Bairro Morumbi, um dos locais em que um veículo foi vandalizado.

Com os policiais de prontidão para possíveis novos ataques, o homem foi abordado e alegou que estava transportando o galão de gasolina para abastecer seu veículo. Disse ainda que pegou o combustível com um amigo. Contudo, ele não soube informar onde estaria o carro em pane seca.

Os militares ainda descobriram que o homem realmente tem um carro, mas que estaria abandonado na casa da sua ex-mulher.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Com a história ficando cada vez mais estranha, o suspeito disse, finalmente, que era usuário de drogas e trocaria o galão por entorpecentes. Ele ainda portava um isqueiro. O homem foi preso em flagrante por transporte de produto químico de maneira irregular.