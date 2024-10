A polícia em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, procura um homem de 30 anos suspeito de estuprar a madrasta, de 43 anos, enquanto ela estava dormindo em sofá de sala. O crime aconteceu na residência da vítima e do pai do suspeito, na madrugada desse domingo (13/10). A mulher foi levada em estado de choque para pronto socorro municipal.





O esposo da vítima relatou para a Polícia Militar (PM) que ele e a esposa chegaram em casa por volta de 1h da madrugada de domingo (13/10). Ambos haviam consumido bebida alcoólica em uma festa. Devido ao forte calor, ela deitou-se no sofá da sala e, ele, no quarto do casal.





No entanto, durante a madrugada ele conta que acordou com os gritos da esposa. Ao se levantar, encontrou o seu filho na sala. Logo em seguida, o filho fugiu correndo.





Nesse momento, a esposa estava desorientada, dizendo que o enteado teria iniciado relação sexual com ela. Inicialmente, devido a escuridão e ao efeito do álcool, a vítima não teria percebido que se tratava de um estupro, mas da presença de seu esposo. E ao reconhecer o abuso, ela começou a gritar por socorro.

A PM não conseguiu registrar o relato da vítima porque ela estava medicada e sedada por causa do seu estado de choque. Após passar por atendimento em pronto socorro, a mulher foi encaminhada para hospital de Patos de Minas para passar por atendimento de um médico especializado.